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Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki kanser hastasının imdadına ekipler yetişti

26.12.2023 11:57 | Son Güncelleme:
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Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan görme engelli kanser hastası Mirbahattin Ayaz, karla mücadele ekiplerinin 2 saat süren çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki kanser hastasının imdadına ekipler yetişti

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Salahane Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki görme engelli kanser hastası Ayaz, rahatsızlandı.

Mahalle yolunun kapalı olması nedeniyle Ayaz'ı hastaneye götüremeyen yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bunun üzerine, Çaldıran Belediyesi ekipleri kardan kapanan mahalle yolunun açılması için çalışma başlattı.

Tipi ve yoğun kara rağmen 2 saat süren çalışmayla yolu açan karla mücadele ekipleri, sağlık görevlilerinin hastaya ulaşmasını sağladı.

Evinde ilk müdahalesi yapılan Ayaz, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çaldıran Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ayaz'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki kanser hastasının imdadına ekipler yetişti

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Van kar görme engelli

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