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Van'da yöresel yemek yarışması heyecanı

25.05.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında "en iyi keledoş" yarışması düzenlendi.

Van'da yöresel yemek yarışması heyecanı

Valilik koordinasyonunda Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Van Kalesi yerleşkesindeki Eski Van Evleri'nin önünde gerçekleştirilen etkinliğe 30 yarışmacı katıldı.

Evlerinde nohut, akpancar, mercimek, buğday, patates, tereyağında kavrulan soğan ve etle hazırladıkları keledoşu ısıttıktan sonra beş kişilik jüriye servis eden yarışmacılar, dereceye girmek için mücadele etti.

Lezzet ve sunuma göre yemekleri değerlendiren jüri üyelerinin oyları sonucu ilk üçe giren yarışmacılar, altınla ödüllendirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu, yaptığı açıklamada, "Türk Mutfağı Haftası"nın ülkenin birçok noktasında farklı etkinliklerle kutlandığını söyledi.

Kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatları ve mutfak kültürünü gün yüzüne çıkarmak istediklerini anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"Geçmişten günümüze gelen yemek kültürünün kaybolmasını engellemeyi ve insanlarla buluşturmayı hedefliyoruz. Dünya kültürel mirasımızın korunması ve gelecek nesillere aktarılması bizim için ne kadar önemliyse gastronomi ve Anadolu mutfağımız da bizim için o kadar önemlidir. Mutfağımızı gelecek nesillere aktarmak da birinci vazifemizdir. Bu kapsamda keledoş yemeğimizin yarışmasını düzenledik. Tescilli olan keledoşu dünyaya tanıtmak istiyoruz. 30 yarışmacı katıldı. Çok ilgi vardı ama sınırlı tuttuk. Jüri itinayla değerlendirdi. İlk üçe girenlere ödül verdik."

Yarışmada yemeği birinci seçilen Gülizar Yördem de "Yemekte her şeyin organiğini kullanmaya çalıştık. Çok beğenildi. Dünden bu yana uğraşıyordum. İlk kez katıldım, şansımı denedim. Birinci olduğum için mutluyum." dedi.

Dereceye girenlerin ödülleri Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu tarafından verildi.

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