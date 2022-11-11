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Van’da zorunlu su kesintisi

11.11.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kentteki bazı mahallelerde zorunlu su kesintisine gidileceğini duyurdu.

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi’nde bulunan eski 2 Nolu su deposundaki 300’lük vananın bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle; Karşıyaka, Serhat, Şerefiye, Vali Mithat Bey, Seyit Fehim Arvasi ve Yeni Mahallede 11 Kasım 2022 Cuma günü akşam saat 21:00 ile 12 Kasım 2022 Cumartesi günü sabah 04:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Depoda yapılacak bakım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

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