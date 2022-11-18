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  4. Van'daki 5 ilçede 4 bin çığ patikası tespit edildi

Van'daki 5 ilçede 4 bin çığ patikası tespit edildi

18.11.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlçelerin çığ haritasını çıkaran ekipler, yağan karın birikme alanının yanı sıra hangi noktadan akacağını, nereleri etkileyeceğini de harita üzerinde belirledi.

Afet ve Acil Durum Van İl Müdürlüğü (AFAD), kışın çetin geçtiği kentte, 5 ilçenin çığ haritasını çıkardı, 4 bin çığ yatağı tespit etti.

Van'da düşen çığların can kayıplarına neden olmaması amacıyla geçen yıl başlatılan çığ bölgelerinin haritalandırılması çalışması yüksek rakımlı dağların yoğun olduğu Bahçesaray, Çatak, Başkale, Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde tamamlandı.

Afet Risk Azaltma Sistemi (ARAS) ile Türkiye Afet Risk Azaltma Planı kapsamında yürütülen çalışmada, jeoloji ve harita mühendislerinin yer aldığı ekip, tüm teknolojik imkanları kullanarak söz konusu yerlerde 4 bin çığ patikası tespit etti.

Görevliler, yağan karın birikme alanının yanı sıra hangi noktadan akacağını, nereleri etkileyeceğini de harita üzerinde belirledi.

AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, AA muhabirine, Van'da 4 ve 5 Şubat 2020'de Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kentte başka acıların yaşanmaması amacıyla başlatılan çığ poligon haritası çalışmasının 5 ilçede tamamlandığını belirten Körpeş, Van'ın güneyindeki en riskli ilçelerde 4 bin çığ poligonu tespit edildiğini, çıkarılan haritaların dijital ortama aktarıldığını söyledi.

Haritaların kaymakamlıklar, karakollar, belediyeler, karayolları ve elektrik dağıtım şirketiyle paylaşıldığını ifade eden Körpeş, şöyle konuştu:

"Tehlikenin nerden geleceğini bilmek önlem alınması açısından çok önemlidir. ARAS üzerinden yaptığımız modellemeyle bu haritaları çıkardık. Dolayısıyla ekipler çalışma yapacakları bölgeden çığın meydana gelebileceğini bilecekleri için buna göre tedbirlerini almış olacaklar. Özelikle sınır ve kırsalda bulunan bütün askerlerimize çığ alanında nasıl hareket etmeleri gerektiğiyle alakalı bilgilendirme çalışmalarını tamamladık. Bu yıl da eğitimlerimiz devam edecek ve haritalarımız ilgili yerlerde olacak."

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü çığ uyarısı yaptığında bölgedeki vatandaşları cami anonsları ya da cep telefonu mesajı gibi yöntemlerle uyaracaklarını aktaran Körpeş, "Geçen yıl kayıtlarımıza göre bölgede 73 çığ hadisesi yaşandı ancak alınan önlemler sayesinde kimse zarar görmedi." dedi.

"Ekipler nerelerden geçilmemesi gerektiğini görecekler"

Jeoloji Mühendisi İshak Cindioğlu ise çığ afetinin önemli ve bölgede sürekli takip edilmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti.

Yürüttükleri çalışmayla çığ oluşum noktalarının etki alanlarını belirlediklerini aktaran Cindioğlu, "Çığ riskli alanların, yerleşim alanı enerji nakil hatlarını ve kara yollarını etkilediğini gördük. Buralarda can ve mal kayıplarına yol açtığı için bu haritaların çıkarılması elzem oldu. Bu haritalar sayesinde bölgede çalışan operasyonel ekipler, belediyeler ve diğer kamu kurumlarının personelleri nerelerin riskli bölge olduğunu, nerelerden geçilmeyeceğini ya da geçilmesi mecburiyse hangi şartlarda geçebileceklerini rahatlıkla görebilecekler. Kullanımı çok rahat olacak şekilde kamuya sunacağız." ifadelerini kullandı.

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Van afad

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