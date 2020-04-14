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Van’daki cezaevlerinde korona virüs önlemleri

VAN HABERLERİ  | 14.04.2020 16:15 | Son Güncelleme

Van’daki ceza ve infaz kurumlarında korona virüsle mücadele çalışmaları devam ediyor.Kurumlarda korona virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri alan idareciler, cezaevi personellerinin de virüsten korunmasına yönelik tedbirleri üst seviyeye çıkardı.

Van’daki ceza ve infaz kurumlarında korona virüsle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kurumlarda korona virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli önlemleri alan idareciler, cezaevi personellerinin de virüsten korunmasına yönelik tedbirleri üst seviyeye çıkardı. Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun 1. Müdürü Kemal Ergüş ve 2. Müdürü Zeynel Abidin Portakal, izolasyonda olan personele destek verdi. Gönüllü olarak infaz koruma memurları ile birlikte izolasyon sürecine tabi olan müdürler, kurum çalışanlarına destek için üniforma giydi.

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