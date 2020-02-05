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Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerlerin Kocaeli ve Düzce'deki ailelerine haber verildi

KOCAELİ HABERLERİ  | 05.02.2020 22:05 | Son Güncelleme

Van'daki çığ felaketinde şehit olan askerlerin Kocaeli ve Düzce'deki ailelerine haber verildi

KOCAELİ/DÜZCE (AA) - Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketinde şehit olan jandarma astsubay ve uzman çavuşun Kocaeli ve Düzce'deki ailelerine şehadet haberleri ulaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, çığ düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Fatih Karagöz’ün babası Selahattin Karagöz ve ailesini ziyaret etti.

Kartepe İbrikdere Mahallesi'ndeki babaevine giderek baba Karagöz ve eşi Havva Karagöz’e taziyelerini ileten Büyükakın, bu acı olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Şehidimize Allah rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Çığ felaketinde şehit olan, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da rabbimden rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." ifadesini kullandı.

Düzce'de de olayda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın kent merkezindeki babaevine haber iletildi.

Vali Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Zeki Yıldırım, Hamidiye Mahallesi Karaca Sokak'ta ikamet eden baba Arslan, anne Raziye ile şehidin eşi İrem Işık'a taziye ziyaretinde bulundu.

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