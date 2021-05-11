Van'daki depremzedeler sonbaharda kalıcı konutlarına kavuşacak

YILMAZ KAZANDIOĞLU - İran'da 23 Şubat 2020'de meydana gelen deprem nedeniyle Van'ın Başkale ve Saray ilçelerindeki evleri yıkılan depremzedelerin kalıcı konutlarına sonbaharda yerleştirilmesi hedefleniyor.

Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde, evleri ve ahırları zarar gören mahalle sakinlerinin yaşadıkları sıkıntıların giderilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Sınır hattındaki Örenburç, Özpınar, Güvendik, Gelenler, Kaşkol, Böğrüpek ve Ömerdağı mahallelerinde 10 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin de yaralandığı depremde, telef olan 1904 hayvan için 107 çiftçiye 2 milyon 150 bin 250 lira yardım yapıldı. Yıkılan ahırların yerine farklı büyüklükte 1084 ahır çadır kuruldu.

Depremzedelerin yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiği mahallelerde, kısa sürede 2 bin 464 çadır, ardından da 2 bin 90 konteyner kurularak geçici barınma sorunu çözüldü.

Bir yılı aşkın süredir yapılan yardımlarla yaraları sarılan depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.