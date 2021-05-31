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Van'daki Keşiş Gölü eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

31.05.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki Keşiş Gölü eşsiz doğasıyla ziyaretçilerini büyülüyor

Van'ın Gürpınar ilçesinde Erek Dağı eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı Keşiş Gölü (Turna), çevresinde açan rengarenk çiçeklerle doğaseverlere ev sahipliği yapıyor.

Milattan önce 685-645 yıllarında hüküm süren Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı'nın eteklerinde akarsu vadisinin önünü kapattırmasıyla oluştuğuna inanılan göl, yeşilin, mavinin ve rengarenk çiçeklerin buluştuğu eşsiz manzarasıyla insanları cezbediyor.

Doğal güzellikleri, canlanan doğası ve onlarca kuş türüyle doğaseverlerin ilgisini çeken göl, doğaseverlere sunduğu dağcılık, kaya tırmanışı, yürüyüş ve kano imkanlarıyla ilgi çekiyor.

Van'da bir turizm şirketinin düzenlediği tur kapsamında Keşiş Gölü'ne giden doğaseverler, doğayla iç içe zaman geçirerek eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

- "Kovid-19 sonrasında insanların tatil alışkanlığı değişti"

Tur operatörü Hakim Acar, havaların ısınmasıyla bölgeye gezi düzenlenmesi konusunda yoğun talep aldıklarını, bunun üzerine 125 kişiden oluşan ekiple bölgeye geldiklerini söyledi.

Keşiş Gölü'nün Van ile Gürpınar arasında kalan doğa harikası bir yer olduğunu belirten Acar, "Bu yıl bölgeye düzenlediğimiz üçüncü tur oldu. Doğaseverlerle birlikte yürüyüş yaptık, etkinliklerle eğlendik. Kovid-19 sonrasında insanların tatil ve gezme alışkanlıkları değişti. Kısıtlama döneminde insanlar bizden daha çok doğa turları istedi. Biz de kurallara uygun bir şekilde insanları doğa ile iç içe zaman geçirebilecekleri alanlara getiriyoruz." diye konuştu.

Doğaseverlerden Kenan Koçeren ise "Keşiş Gölü ülkemizin nadide alanlarından biri. Gölün eşsiz doğası ziyaretçileri büyülüyor. Herkesin gelip görmesi gereken bir yayla. Burası doğa sporları için çok uygun." dedi.

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