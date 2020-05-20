YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’daki KYK yurtlarında 19.19’da İstiklal Marşı okundu

Van’daki KYK yurtlarında 19.19’da İstiklal Marşı okundu

VAN HABERLERİ  | 20.05.2020 11:50 | Son Güncelleme

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da kurtuluş mücadelesi için Samsun’a çıkmasının 101.

Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da kurtuluş mücadelesi için Samsun’a çıkmasının 101. yılı tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da saatler 19.19’u gösterdiğinde İstiklal Marşı okunarak kutlanırken, mücadelenin kahramanlarını anıldı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak, işgale karşı kurtuluş meşalesini yakmasının üzerinden 101 yıl geçti. Her yıl meydan ve statlarda yapılan kutlamalar, bu yıl korona virüs kısıtlamaları nedeniyle yapılamadı. Kutlamalar tıpkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi pencere ve balkonlarda yapıldı. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğüne (KYK) ait Süleyman Şah Öğrenci Yurdu, Seyyid Fehim Arvasi Öğrenci Yurdu, İmam Şafii Öğrenci Yurdu, Merkez Kız Yurdu, Gevaş Yurt Müdürlüğü ile il ve ilçelerdeki tüm tesisler Türk bayrağı ile donatıldı. Saatler 19.19’u gösterdiğinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak bağımsızlık mücadelesinin kahramanları anıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi Halk ona 'şeytan mantası' diyor! Böyle görüntülendi
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

81 il valiliğine şehir giriş-çıkış tedbirleri genelgesi

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

Kadir Gecesi 200 aileye yardım

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinden ortak açıklama

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

Vali Ali Yerlikaya'dan İstanbullulara teşekkür

İstanbul yeni güne sakin başladı

İstanbul yeni güne sakin başladı

Van Namaz Vakitleri 20 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:02
Sabah
04:44
Öğle
12:08
İkindi
16:00
Akşam
19:22
Yatsı
20:57

Van Nöbetçi Eczaneler20 Mayıs Çarşamba

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Dicle Eczanesi
Ipekyolu
Emek Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Yavuz Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Fatih Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Edremit Belediyesi ’Halk Ekmek’ ihalesini yaptı

Edremit Belediyesi ’Halk Ekmek’ ihalesini yaptı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Van'da 2 sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Van'da 2 sokak Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Edremit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.