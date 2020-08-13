YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van‘daki martı ölümleri

Van‘daki martı ölümleri

VAN HABERLERİ  | 13.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Van’daki Martı ölümlerini araştırıyor.Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Adır Adası yakınlarında meydana gelen Martı ölümleri ile ilgili olarak Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemeler yaptı.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü, Van’daki Martı ölümlerini araştırıyor.
Tuşba ilçesi sınırları içerisinde bulunan Adır Adası yakınlarında meydana gelen Martı ölümleri ile ilgili olarak Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemeler yaptı. Yapılan incelemelerde ölümlerin sebebinin tespiti için hasta ve ölü Martılar alınarak gerekli incelemeler yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Sağlık Bakanlığı onayladı: Tarım işçilerinin yüzü güldü

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kahveci esnafı devletten destek bekliyor

Kesintilerin nedeni leylekler

Kesintilerin nedeni leylekler

Fatih Karagümrük'ün Bolu kampı başladı

Fatih Karagümrük'ün Bolu kampı başladı

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Konya’da eyleme sahne olan kavşakta inceleme

Van Namaz Vakitleri 13 Ağustos Perşembe

İmsak
03:40
Sabah
05:12
Öğle
12:16
İkindi
16:03
Akşam
19:11
Yatsı
20:37

Van Nöbetçi Eczaneler13 Ağustos Perşembe

Gümüş Eczanesi
Ipekyolu
Mahya Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Vereseli İstanbul Eczanesi
Ipekyolu
Elbak Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Selçuk Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı

Bayram denetimi yapan büyükşehir zabıtasına çirkin saldırı; 3 yaralı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Dünya Latin Dansları Şampiyonu Emek ve Büşra’dan dans şov

Dünya Latin Dansları Şampiyonu Emek ve Büşra’dan dans şov

Çadır kentte tüp kuyruğu

Çadır kentte tüp kuyruğu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.