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Van'daki merkezde 11 bin 790 sokak hayvanı yeniden yaşama tutundu

10.10.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 38 personelle faaliyet yürüten Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, kent geneli ve çevre illerden getirilen sokak hayvanları şifa buluyor - Merkez sorumlusu veteriner hekim Özge Kerem: - "Burada ameliyathanemiz, yoğun bakımımız, laboratuvarlarımız var. Sokakta başıboş, hasta ya da trafik kazasında yaralanan hayvanları tedavi ediyoruz"

YILMAZ KAZANDIOĞLU - Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 3 yıl önce hizmete açılan Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, yıl içerisinde 11 bin 790 sokak hayvanı, tedavisi yapılarak sağlığına kavuşturuldu.

Bostaniçi Mahallesi'nde Sıhke Gölü kıyısında 10 bin metrekare alan üzerine kurulu, 3 bin 550 metrekare kapalı alana sahip Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 4'ü veteriner, 4'ü hayvan sağlığı teknikeri olmak üzere 38 personel çalışıyor.

Yavru, yaşlı, engelli ve yavrulu anne bölümlerinden oluşan merkezde, ameliyathaneler, yoğun bakım ünitesi, aşılama odaları, rehabilitasyon merkezi ve yıkama odaları bulunuyor.

- 1 yılda 11 bin 790 hayvan tedavi edildi

Merkez sorumlusu veteriner hekim Özge Kerem, AA muhabirine, yıl içerisinde 11 bin 790 hayvanın tedavisini yaptıklarını söyledi.

Tedavisini yaparak sağlığına kavuşturdukları 164 hayvanı da kalıcı yuvaya kavuşturduklarını belirten Kerem, şunları kaydetti:

"Sokakta başıboş ya da müdahale edilmesi gereken bir hayvan olduğunda telefon hattımızdan vatandaşlarımız bize ulaşıyorlar. Bize ulaştıkları zaman biz hangi ilçede vaka olduysa o ilçe belediyesini yönlendiriyoruz. Ya da bizim 3 hayvan ambulansımız var. İpekyolu, Edremit ve Tuşba belediyelerinin kendilerine ait hayvan ambulansları var. Hangi bölge daha yakınsa ve daha çabuk ulaşabiliyorsa o hayvan ambulansına iletiyoruz. Anında intikal etmeye çalışıyoruz. Hayvanlar oradan alınıp buraya getiriliyor. İlk müdahalesi yapılan hayvanı tedavi sürecini ve gözetim altında tutmak için burada gözlem altına alıyoruz."

Merkezde hayvanların yaşama tutunmalarını sağladıklarını dile getiren Kerem, şöyle devam etti:

"Burada ameliyathanemiz, yoğun bakımımız, laboratuvarlarımız var. Sokakta başıboş hasta ya da trafik kazasında yaralanan hayvanları tedavi ediyoruz. 2021 yılı içerisinde 11 bin 790 hayvanın tedavisini yaptık. Bunların içerisinde, yıl içerisinde 25 trafik kazası şikayeti ile gelen hayvan oldu. Kırık ameliyatı yaptık ve yürümelerini sağladık. 2 hayvanımıza kemoterapilerini yapıp tekrar yaşama tutunmalarını sağladık. Şu an sağlık durumları gayet iyi. Buradan sokağa bıraktığımız tüm hayvanların takiplerini yapıyoruz. Gerek iç dış parazit uygulamaları gerek kuduz aşısı gerek küpeleme her türlü çalışmayı burada yapıyoruz."

Aynı zamanda bölge ilerine de hitap ettiklerini ifade eden Özge Kerem, Ağrı, Muş ve Hakkari'den tedavisinin yapılması istenen hayvanların da merkeze getirilerek tedavilerinin yapıldığını dile getirdi.

Yıl içerisinde 164 hayvanı kalıcı yuvaya kavuşturduklarını kaydeden Kerem, "Vatandaşlarımız sahiplenmek istedikleri kedi veya köpek olursa bize başvuru yapabilirler, en azından onlar için kalıcı yuva olmuş oluruz. Hem onlar için iyi olur hem de sokaktaki hayvanlarımızın yaşam refahını biraz artırırsak bizim için çok daha iyi olur." diye konuştu.

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