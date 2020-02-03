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Van’daki noterlerde banka ve kredi kartıyla ödeme dönemi

VAN HABERLERİ  | 03.02.2020 17:15 | Son Güncelleme

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin işbirliğiyle hazırlanan “Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme” ve “Noter ücretlerinin banka ve kredi kartıyla ödenmesi” uygulamasıyla elden para alışveriş mecburiyeti sona erdi.Noterlik işlemlerinde ‘güvenli ödeme sistemi’ uygulaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’daki noterlerde de başladı.

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin işbirliğiyle hazırlanan “Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme” ve “Noter ücretlerinin banka ve kredi kartıyla ödenmesi” uygulamasıyla elden para alışveriş mecburiyeti sona erdi.
Noterlik işlemlerinde ‘güvenli ödeme sistemi’ uygulaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’daki noterlerde de başladı. Yeni uygulamayla artık noterlerdeki harç, damga, değerli kağıt, tescil belge bedeli ve masrafları kredi kartı veya banka kartıyla ödeyebilme kolaylığı sağlandı. Diğer taraftan vatandaşların mağdur olmaması için özellikle ikinci el araç alım satımlarında, gayrimenkul satış vaadi ve sair işlemlerde bankanın veya finans kurumunun emanet hesabına alınan para, noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından noterin onayıyla ilgili satıcının hesabına aktarılacak.
Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Van 1. Noteri ve Van Noter Odası Başkanı Betül Tortamış, gelişen teknoloji, artan imkanlarla ticaret işlemlerinin güvenli ve elektronik ortamda yapılmasını gerekli kıldığını belirtti. Noterliklerde işlem ücreti yasal nedenlerden dolayı bugüne kadar sadece nakit olarak ödenebildiğini anımsatan Başkan Tortamış, “Bu kapsamda Adalet Bakanlığımız ile Türkiye Noterler Birliğinin birlikte yürüttüğü iki büyük hizmeti vatandaşlarımıza sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle noterliklerde artık işlem ücreti banka kartı/debit veya kredi kartıyla da ödenebilecektir” dedi.

“Para transferlerindeki risk ortadan kalkacaktır”
Dileyen vatandaşların bundan sonra noterlik işlemlerinde banka finans kurumunun sunduğu güvenli ödeme sistemini kullanabileceğini dile getiren Tortamış, “Noterlikte işlem yapan sözleşmenin tarafları banka ya da finans kurumu tarafından sunulan uygulamaya girecek, gerekli bilgileri kaydettikten sonrasında para transferini yapacak. Para hemen satıcının hesabına değil, emanet hesabına geçecek. Tarafların sözleşmeyi imzalaması ve noterin onayından sonra bu emanet hesabındaki para satıcının hesabına geçecektir. İşlem tamamlanmadan para el değiştirmeyeceği için güvenin kötüye kullanılmasının, suistimallerin önüne geçilecektir. Para transferlerindeki risk ortadan kalkacaktır. Sözleşmenin imzalanmaması, iptali durumunda ise taraflar banka finans kurumunun uygulamasından işlemlerini iptal ettiklerinde alıcı olan kişi parasını iade alabilecektir. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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