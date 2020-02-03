Van’daki noterlerde banka ve kredi kartıyla ödeme dönemi

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin işbirliğiyle hazırlanan “Noterlik işlemlerinde güvenli ödeme” ve “Noter ücretlerinin banka ve kredi kartıyla ödenmesi” uygulamasıyla elden para alışveriş mecburiyeti sona erdi.

Noterlik işlemlerinde ‘güvenli ödeme sistemi’ uygulaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’daki noterlerde de başladı. Yeni uygulamayla artık noterlerdeki harç, damga, değerli kağıt, tescil belge bedeli ve masrafları kredi kartı veya banka kartıyla ödeyebilme kolaylığı sağlandı. Diğer taraftan vatandaşların mağdur olmaması için özellikle ikinci el araç alım satımlarında, gayrimenkul satış vaadi ve sair işlemlerde bankanın veya finans kurumunun emanet hesabına alınan para, noterlik işlemlerinin tamamlanmasının ardından noterin onayıyla ilgili satıcının hesabına aktarılacak.

Konuyla ilişkin açıklamalarda bulunan Van 1. Noteri ve Van Noter Odası Başkanı Betül Tortamış, gelişen teknoloji, artan imkanlarla ticaret işlemlerinin güvenli ve elektronik ortamda yapılmasını gerekli kıldığını belirtti. Noterliklerde işlem ücreti yasal nedenlerden dolayı bugüne kadar sadece nakit olarak ödenebildiğini anımsatan Başkan Tortamış, “Bu kapsamda Adalet Bakanlığımız ile Türkiye Noterler Birliğinin birlikte yürüttüğü iki büyük hizmeti vatandaşlarımıza sunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle noterliklerde artık işlem ücreti banka kartı/debit veya kredi kartıyla da ödenebilecektir” dedi.