Van'daki Put mağaralarının duvarlarına işlenen kaya resimleri incelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle çalışmaya başlayan ekip, boyayla kayalara çizilen güneş, dağ keçisi, geyik, insan, tanrıça sembolü ve farklı motiflerin yer aldığı resimleri inceledi.

"Önceki yıllarda yayınlanan bazı yayınlarda neolitik ve paleolitik dönemlere ait olduğu açıklanan mağaradaki figürleri arkeolojik bir araştırmayla yeniden incelemek istedik. Bunun nedeni, sadece figürler üzerinden bir tarihlendirme yapıldığı görünüyor. Biz de burada yeniden arkeolojik verileri incelemek istedik."

Araştırmalarda neolitik ve paleolitik dönemlere ilişkin şu ana kadar herhangi bir arkeolojik veriyle karşılaşmadıklarını belirten Çavuşoğlu, bölgede irili ufaklı çok sayıda mağaranın bulunduğunu, aşı boyası ile çizilen resimleri inceleyip kayıt altına aldıklarını aktarı.

Kaya resimlerinin Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde belirlenen figürlerle benzerlik gösterdiğine işaret eden Çavuşoğlu, "Bunların dinsel amaçla yapıldığını düşünüyoruz. Bu resimlerin neolitik döneme kadar uzanmadığını gördük. Kalkolitiğin sonları ve ilk tunç çağlarından itibaren bu figürlerin yapıldığını tahmin ediliyoruz. Gerçek tarihlendirmeyi araştırmalarımızın sonunda ortaya çıkaracağız." diye konuştu.

- "Değişik figürler var"

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz da "Resimlerde aşı boyası denilen, demir oksitten yapılan bir boya kullanılmış. Yaban keçisi, insan resimleri, güneş ve değişik figürler var. Bu resimlerin erken tunç ve sonrası döneme ait olduğunu düşünüyoruz." dedi.

