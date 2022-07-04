Van'daki terör operasyonlarında 13 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri PKK, FETÖ ve DEAŞ'a yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 27 Haziran-3 Temmuz'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 6 PKK/KCK, 4 FETÖ ve 3 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.



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