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Van'daki terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

18.07.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki terör operasyonlarında 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11-17 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 PKK/KCK şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

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