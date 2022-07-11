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Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı

11.07.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'daki terör operasyonlarında 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4-10 Temmuz'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 2 PKK/KCK ve 1 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Van

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