Van'daki terör operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Van'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetleri ve iş birlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda, örgütün basın ve kültür yapılanması içinde faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ş.E. ile F.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.B, N.S, Ş.A. ve C.U. ise tutuklandı.

