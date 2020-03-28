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Van’daki trafik ışıkları ’Evde kal’ dedi

VAN HABERLERİ  | 28.03.2020 11:03 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla Van’da trafik sinyalizasyon sistemleri üzerinde çağrıda bulunuldu.Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgının yayılımını azaltmak için şehirdeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa ‘Evde kal’, yeşil ışığa da ‘Eve git’ yazıları yerleştirerek vatandaşları evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

Korona virüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla Van’da trafik sinyalizasyon sistemleri üzerinde çağrıda bulunuldu.
Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgının yayılımını azaltmak için şehirdeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa ‘Evde kal’, yeşil ışığa da ‘Eve git’ yazıları yerleştirerek vatandaşları evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı çağrıya Van Büyükşehir Belediyesinden de destek sürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından korona virüs pandemisine karşı yapılan mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki trafik ışıklarına uyarı yazıları asıldı.
Sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa ‘Evde Kal’, Yeşil ışığa ise ‘Eve Git’ yazıları yerleştirdi. Trafik ışıklarına ‘Eve git’ uyarı etiketlerinin asılmasının dikkat çektiğini ifade eden vatandaşlar, çalışmak zorunda olanların sağlığı ve korona virüs salgınının yayılmaması için insanların evlerinde kalması gerektiğini belirtti.

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