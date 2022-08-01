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Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

01.08.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonlarda 20 kilo 510 gram sentetik uyuşturucu ve 17 sentetik ecza ele geçirildi

Van'daki uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25-31 Temmuz'da düzenlenen operasyonlarda 20 kilo 510 gram sentetik uyuşturucu ve 17 sentetik ecza ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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