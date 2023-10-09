YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van'dan 50 gazi Çanakkale gezisine gönderildi

Van'dan 50 gazi Çanakkale gezisine gönderildi

09.10.2023 13:57 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'dan 50 gazi, Valilik tarafından Çanakkale gezisine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, araçlarla evlerinden alınan gaziler, Ferit Melen Havalimanı'nda düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Gazilere destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getiren Balcı, "Gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Bugün 50 gazimizi şehitler diyarı Çanakkale'mize uğurluyoruz. Ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de aileleriyle sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah çok güzel bir gezi olacak. Gazilerimiz buradan da Ankara'ya geçecek ve başta Anıtkabir olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunacaklar. Allah'a emanet olsunlar." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur da "Tüm gazilerimiz adına bu organizasyonu gerçekleştiren Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Canları pahasına savaşarak şehit olan Çanakkale şehitlerimizi ziyarete gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz olduEkim ayında tatilcilerin tercihi Ölüdeniz oldu
Zeytin hırsızları suçüstü yakalandıZeytin hırsızları suçüstü yakalandı
Gençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacakGençler Beyzbol5 Dünya kupası Ankara’da oynanacak
Anahtar Kelimeler:
gazi Çanakkale Van Van Büyükşehir Belediyesi gezi

Van Namaz Vakitleri 9 Ekim Pazartesi

İmsak
04:41
Sabah
06:02
Öğle
11:59
İkindi
15:12
Akşam
17:46
Yatsı
19:02

Van Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Pazartesi

Sibel eczanesi
Ipekyolu
Selçuk eczanesi
Catak
Havva eczanesi
Tusba
Onur eczanesi
Caldiran
Nur eczanesi
Edremit
İncir eczanesi
Ipekyolu
Şifa eczanesi
Gurpinar
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Yarı fiyatına düştü! Tommy Hilfiger kartlıkta büyük fırsat

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Restoran restoran gezip yedi içti! Kalp krizi taklidi yaparak hiç hesap ödemedi

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Suyun rengi 1 günde değişti! Nedeni ise merak konusu oldu

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor! Camper kalitesiyle tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.