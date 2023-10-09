Van'dan 50 gazi Çanakkale gezisine gönderildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, araçlarla evlerinden alınan gaziler, Ferit Melen Havalimanı'nda düzenlenen törenle Çanakkale'ye uğurlandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, her zaman şehit yakınları ve gazilerin yanında olduklarını belirtti.

Gazilere destek vermekten mutluluk duyduğunu dile getiren Balcı, "Gazilerimiz bizim baş tacımızdır. Bugün 50 gazimizi şehitler diyarı Çanakkale'mize uğurluyoruz. Ebediyete intikal eden gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize de aileleriyle sağlık, sıhhat diliyorum. İnşallah çok güzel bir gezi olacak. Gazilerimiz buradan da Ankara'ya geçecek ve başta Anıtkabir olmak üzere çeşitli ziyaretlerde bulunacaklar. Allah'a emanet olsunlar." dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Van Şube Başkanı Cafer Uğur da "Tüm gazilerimiz adına bu organizasyonu gerçekleştiren Vali ve Belediye Başkan Vekilimiz Ozan Balcı başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Canları pahasına savaşarak şehit olan Çanakkale şehitlerimizi ziyarete gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

