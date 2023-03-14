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Van'dan deprem bölgesine 30 konteyner gönderildi

14.03.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın İpekyolu Belediyesi, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere 30 konteyner gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremlerden etkilenen bölgelerde yaraların sarılması için yardımlar devam ediyor.

Bu kapsamda üretimi tamamlanan 30 konteyner, depremzedelerin kullanımına sunulmak üzere tırlarla bölgeye sevk edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, toplanan yardımların AFAD ile koordineli şekilde bölgeye aktarıldığını söyledi.

Depremin yaşandığı ilk günden bu yana depremzede vatandaşların yanında olduklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Tüm imkanlarımızı deprem bölgesi için seferber ettik. İlçemize gelen depremzede kardeşlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. 30 konteyneri deprem bölgesindeki hemşehrilerimize gönderdik. Yaraları hep birlikte saracağız. Depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum."

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