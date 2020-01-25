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Van’dan Elazığ’a arama kurtarma, sağlık ekibi ve çadır gönderildi

VAN HABERLERİ  | 25.01.2020 01:08 | Son Güncelleme

Van İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 6,5 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ’a 19 araç, 72 personelden oluşuan arama kurtarma ekibi ve çadır gönderildi.Elazığ’da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm ülkede olduğu gibi Van’dan da yardım ekipleri gönderildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 6,5 büyüklüğündeki depremin meydana geldiği Elazığ’a 19 araç, 72 personelden oluşuan arama kurtarma ekibi ve çadır gönderildi.
Elazığ’da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm ülkede olduğu gibi Van’dan da yardım ekipleri gönderildi. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’den (AFAD) 10 araç ve 40 personel ile İl Sağlık Müdürlüğü’nden 4 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 5 ambulans ile 32 personel gönderildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar, Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli depremin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Olayı duyar duymaz personelle hemen kurumda topladıklarını ifade eden Uçar, "Afet Acil Durum Yönetim Merkezimizde arkadaşlarımızla kriz merkezini oluşturduk. Neler yapabiliriz, nasıl bir katkıda bulunabiliriz. AFAD başakanlığının talimatı üzerine teyakkuzda bulunmamızı, haber verildiğinde her an bölgeye ekip sevk edileceğini söylediler. Bize bütün personelimizi buraya topladık. Toplamda 40 personel ile arama kurtarma aracı, keşif aracı, koordinasyon tırı, 6x6 arama kurtarma araçları, 4 tane de orta sınıf arama kurtarma aracı olmak üzere toplam 10 araç bölgeye gönderdik. Bunun yanında yardım ve çadır malzemesi olarak bizden sadede çadır talep edildi.Depomuzda mevcut 360 adet çadırı tırlara yükleyip olay yerine intikal ettiler" dedi.

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