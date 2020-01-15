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  4. Van’dan Kütahya’nın Şaphane ilçesine mektup kardeşliği

Van’dan Kütahya’nın Şaphane ilçesine mektup kardeşliği

KÜTAHYA HABERLERİ  | 15.01.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Şaphane ilçesi İlkokulu’nda ’’Kardeşlik Mektupları Projesi’’ Van’ın Başkale ilçesinden gelen mektuplarla mutluluğa dönüştü.Şaphane ilkokulu öğrencilerinin hiç tanımadıkları ve yüzlerce kilometre uzaktan, mektup kardeşlerinden aldıkları cevaplar mutluluk dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.Van ili Başkale İlçesi Merkez Başkale İlkokulu’ndan gelen onlarca mektubu dağıtırken öğrencilere seslenen Şaphane İlokul Müdürü Fuat Bayri, ’’Başladığınız bu kardeşlik duygularınız hiç kesilmeden artarak devam ettirmenizi istiyoruz.

Kütahya’nın Şaphane ilçesi İlkokulu’nda ’’Kardeşlik Mektupları Projesi’’ Van’ın Başkale ilçesinden gelen mektuplarla mutluluğa dönüştü.
Şaphane ilkokulu öğrencilerinin hiç tanımadıkları ve yüzlerce kilometre uzaktan, mektup kardeşlerinden aldıkları cevaplar mutluluk dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.
Van ili Başkale İlçesi Merkez Başkale İlkokulu’ndan gelen onlarca mektubu dağıtırken öğrencilere seslenen Şaphane İlokul Müdürü Fuat Bayri, ’’Başladığınız bu kardeşlik duygularınız hiç kesilmeden artarak devam ettirmenizi istiyoruz. Hepimiz duygu dolu bu anlara şahitlik ediyoruz. Merkez Başkale İlkokulu okul idaresi ve öğretmenlerine teşekkür ederim’’ diye konuştu.

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