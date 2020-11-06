YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden başsağlığı mesajı

Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden başsağlığı mesajı

VAN HABERLERİ  | 06.11.2020 08:34 | Son Güncelleme

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, hayatını kaybeden gazeteci Hikmet Bakan için başsağlığı mesajı yayımladı.Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, “Van basınının önemli isimlerinden Vangölü Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci Hikmet Bakan’ı bugün kaybettik.

Vangölü Gazeteciler Cemiyeti, hayatını kaybeden gazeteci Hikmet Bakan için başsağlığı mesajı yayımladı.
Vangölü Gazeteciler Cemiyetinden yapılan açıklamada, “Van basınının önemli isimlerinden Vangölü Gazeteciler Cemiyeti üyesi gazeteci Hikmet Bakan’ı bugün kaybettik. Uzun yıllardır gazetecilik mesleği içinde duruşu ve kişiliği ile örnek bir isim olan meslektaşımız Hikmet Bakan’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Yaptığı haberlerle hafızalarda yer etmiş Hikmet abimiz seni asla unutmayacağız. Bu vesileyle gazeteci Hikmet Bakan’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi Demet Özdemir'den 'parti' tepkisi
Atıl bina gençler için spor merkezi olduAtıl bina gençler için spor merkezi oldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz: "Hocamız Hatay maçından sonra gelmiş olur”
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Kütahya Deprem Çalıştayı 13 Kasım’da
Park halindeki otomobil alev aldı
Park halindeki otomobil alev aldı
Başkan Şirin, "Destekçilerimize teşekkür ediyorum"
Başkan Şirin, "Destekçilerimize teşekkür ediyorum"
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı
’Deprem görüntülerini çocuklara izletmeyin’ uyarısı

Van Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:08
Sabah
06:31
Öğle
11:55
İkindi
14:43
Akşam
17:09
Yatsı
18:27

Van Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Erek Eczanesi
Ipekyolu
Yaşam Eczanesi
Ipekyolu
Yenı Kartal Eczanesi
Ipekyolu
Başkale Eczanesi
Baskale
Vereseli Uzman Eczanesi
Caldiran
Vereseli Eczanesi
Catak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Milletvekili Arvas: “Çevre yolunda start verildi”
Milletvekili Arvas: “Çevre yolunda start verildi”
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Van’da trafik kazası: 1 yaralı
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
Edremit’te ruhsatsız yapılara beton döken firmalara ceza geliyor
Van’da Avm Açılışı
Van’da Avm Açılışı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.