YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vani Mehmed Efendi’nin ismi Gürpınar ilçe meydanına verilecek

Vani Mehmed Efendi’nin ismi Gürpınar ilçe meydanına verilecek

VAN HABERLERİ  | 21.11.2020 13:03 | Son Güncelleme

İstanbul’da yanan ve boğazın simgesi olan Vaniköy Camisini yaptıran Vani Mehmed Efendi’nin ismi Gürpınar Belediyesince ilçe meydanına verilecek.17.

İstanbul’da yanan ve boğazın simgesi olan Vaniköy Camisini yaptıran Vani Mehmed Efendi’nin ismi Gürpınar Belediyesince ilçe meydanına verilecek.
17. yüzyılda yaşamış mutasavvıf ve şair olarak Osmanlı Padişahı 4. Mehmed’e hocalık yapan Hoşablı Vani Mehmet Efendi’nin ismi, Gürpınar Belediyesince ilçe meydanında yaşatılacak. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatını verdiği çalışma, aralık ayı meclis toplantısında gündeme getirilerek ‘Hoşabi Mehmed Efendi Meydanı’ ismine kavuşacak.
Vani Mehmed Efendi ismini Gürpınar ilçe meydanına vereceklerini söyleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Hoşab Mahallemizde dünyaya gelen ve Osmanlı döneminin büyük alimlerinden biri olan Vani Mehmed Efendi’nin İstanbul’da yaptırdığı cami maalesef geçirdiği yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Tarihi Vaniköy Camisindeki yangın bizleri derinden etkilemiştir. Bizlerde Gürpınar Belediye olarak ilçe meydanımıza padişah hocalığı da yapan hemşehrimiz Vani ya da diğer ismiyle Hoşâbî Mehmed Efendi’nin ismini vereceğiz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü
1/

Van Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
05:22
Sabah
06:48
Öğle
11:57
İkindi
14:34
Akşam
16:57
Yatsı
18:17

Van Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Çağdaş Eczanesi
Ipekyolu
Gülay Eczanesi
Ipekyolu
Huzur Eczanesi
Ipekyolu
Muhlis Eczanesi
Ipekyolu
Yıldız Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Deva Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.