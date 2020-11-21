Vani Mehmed Efendi’nin ismi Gürpınar ilçe meydanına verilecek

İstanbul’da yanan ve boğazın simgesi olan Vaniköy Camisini yaptıran Vani Mehmed Efendi’nin ismi Gürpınar Belediyesince ilçe meydanına verilecek.

17. yüzyılda yaşamış mutasavvıf ve şair olarak Osmanlı Padişahı 4. Mehmed’e hocalık yapan Hoşablı Vani Mehmet Efendi’nin ismi, Gürpınar Belediyesince ilçe meydanında yaşatılacak. Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış’ın talimatını verdiği çalışma, aralık ayı meclis toplantısında gündeme getirilerek ‘Hoşabi Mehmed Efendi Meydanı’ ismine kavuşacak.

Vani Mehmed Efendi ismini Gürpınar ilçe meydanına vereceklerini söyleyen Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, “Hoşab Mahallemizde dünyaya gelen ve Osmanlı döneminin büyük alimlerinden biri olan Vani Mehmed Efendi’nin İstanbul’da yaptırdığı cami maalesef geçirdiği yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Tarihi Vaniköy Camisindeki yangın bizleri derinden etkilemiştir. Bizlerde Gürpınar Belediye olarak ilçe meydanımıza padişah hocalığı da yapan hemşehrimiz Vani ya da diğer ismiyle Hoşâbî Mehmed Efendi’nin ismini vereceğiz" dedi.



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