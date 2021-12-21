Van'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

Van'ın Başkale, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Başkale, Bahçesaray ve Çatak'ta yoğun kar nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullarda, bugün eğitim öğretime ara verildiği aktarıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz