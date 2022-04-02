Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Valilik önündeki törende Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın ardından Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı Asayiş Bando Komutanlığı ve YYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri konser verdi.

Halk oyunları gösterisinin ardından şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Programa AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Etkinlikler gün içerisinde devam edecek.



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