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Van’ın genel sağlık durumu ve korona virüs mücadelesi değerlendirildi

VAN HABERLERİ  | 08.05.2020 15:54 | Son Güncelleme

Van Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda Van’ın sağlık durumu ve yapılması planlananlar masaya yatırıldı.Valilikte gerçekleştirilen toplantıda öncelikli olarak koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele ele alındı.

Van Valisi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda Van’ın sağlık durumu ve yapılması planlananlar masaya yatırıldı.
Valilikte gerçekleştirilen toplantıda öncelikli olarak koronavirüs (Covid-19) pandemisi ile mücadele ele alındı. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, Van’da koronavirüs tedbirleri kapsamında çok iyi çalışmalar yürütüldüğünü, denetimlerin çok sıkı tutulduğunu, ancak bazı vatandaşların tedbirsiz ve sorumsuzca davranmalarının bu iyi gidişatı engellediğini söyledi. Vali Bimez, “Koronavirüsle mücadele kapsamında başta hastanelerimiz, sağlık çalışanlarımız ve diğer kurumlarımız iyi bir koordinasyon içerisinde başarılı çalışmalar yürüttü. Ancak özellikle bazı vatandaşlarımızın sorumsuzca davranmaları mücadelemizi zora soktu. Son olarak Ortanca Mahallesinde yasak olmasına rağmen vatandaşlar taziye kurdu. Taziye bağlantılı koronavirüs testi pozitif çıkan vaka sayımız da kısa sürede 51’e yükseldi. Bu vakalar toplum sağlığımızı tehdit eder hale geldi. Bundan dolayı normalleşme süreci için atacağımız adımları ötelemek zorunda kalacağız. Bu vatandaşlarımız sadece kendi sağlıklarını değil, toplumun sağlığını da tehlikeye atıyorlar. Biz bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Taziye kuran, mevlit okutmak için bir araya gelenleri 155 polis ve 156 jandarma hatlarımıza bildirsinler” dedi.
Toplantı, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Sebahattin Çelik, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, Erciş Devlet Hastanesi Başhekimi Suat Altın ve Kamu Hastaneleri Birliği Daire Başkanı Adem Erginoğuz’un Van’ın genel sağlık durumu ve koronavirüs pandemisi ile ilgili görüşlerini bildirmesiyle sona erdi.

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