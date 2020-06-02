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Van’ın ilk imar yönetmeliği hazırlanıyor

VAN HABERLERİ  | 02.06.2020 17:00 | Son Güncelleme

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin birçok kentinde olmayan kent merkezi ve 13 ilçeyi kapsayacak Van’ın ilk imar yönetmeliğinin üzerinde çalışıyor.Van’ın daha estetik bir görünüme kavuşması için büyükşehir belediyesi, 13 ilçeyi kapsayacak yeni bir imar yönetmeliği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Van’ın ilk imar yönetmeliği hazırlanıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin birçok kentinde olmayan kent merkezi ve 13 ilçeyi kapsayacak Van’ın ilk imar yönetmeliğinin üzerinde çalışıyor.
Van’ın daha estetik bir görünüme kavuşması için büyükşehir belediyesi, 13 ilçeyi kapsayacak yeni bir imar yönetmeliği üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ve ilgili bürokratların katılımıyla büyükşehir belediyesinde bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip Tapan, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Sinan Özdemir ve Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliğine bağlı oda başkanları katıldı. Taslağı hazırlanarak görüşmelerine başlanan yeni imar yönetmeliği ile birlikte kaçak yapıların tamamen önüne geçilmesi hedeflenirken, yine aynı çalışma kapsamında kent estetik kurulunun da kurulmasına karar verildi.
Kentte ilk kez bir imar yönetmeliğinin hazırlandığını ifade eden Genel Sekreter Yardımcısı Ali Özvan, imar çalışmalarının kent için umut verici olduğunu, şehrin daha modern ve estetik anlamda geleceğinin tasarlanması için bir plan oluşturma zorunluluğunun olduğunu belirtti. Bu süre zarfında ilgili oda temsilcileri ile istişare halinde olacaklarını da belirten Özvan, çalışmaların titizlikle yürütüleceğini vurguladı.

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