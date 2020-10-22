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Van’ın ilk kadın dergisi ‘İpek Kadın’ yayımlandı

VAN HABERLERİ  | 22.10.2020 17:46 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından kentin ilk kadın dergisi olan "İpek Kadın" dergisinin ilk sayısı yayımlandı.Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce sağlıktan kadın haklarına, kültürel çalışmalardan burç yorumlarına kadar birçok bilginin yer aldığı Van’ın ilk kadın dergisi "İpek Kadın" yayımlandı.

Van’ın ilk kadın dergisi ‘İpek Kadın’ yayımlandı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından kentin ilk kadın dergisi olan "İpek Kadın" dergisinin ilk sayısı yayımlandı.
Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce sağlıktan kadın haklarına, kültürel çalışmalardan burç yorumlarına kadar birçok bilginin yer aldığı Van’ın ilk kadın dergisi "İpek Kadın" yayımlandı. İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, üzerindeki karekod yoluyla dergi, e-dergi olarak okunabileceği belirtilerek, “Karekod okuyucu uygulamayı indirdikten sonra telefon veya tabletinizin kamerasını koda doğru tutunca karekod, otomatik olarak tanıyacaktır. E-dergi olarak da vatandaşların ulaşabileceği, 3 aylık periyotlarla basılarak kent genelinde birçok yere dağıtılacak dergide İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan’ın önsözü de yer aldı” denildi.

“Dergimiz dopdolu bir içeriğe sahip”
Başkan Vekili Aslan, yazısının bir bölümünde ise “Belediyeciliğin sosyal yönünü göstermek, kadınlara yönelik çalışmalarımızı inceleme fırsatı vermek ve kadın birimimizi daha yakından tanımanız adına üç ayda bir Van’ın ilk kadın dergisi İpek Kadın’ı yayınlamaya karar verdik. Bu dergimizin ilk sayısı olması münasebetiyle size bu yazımda kısaca dergimiz hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İlk olarak ismimizden başlayalım. Neden İpek? Malumunuz üzere hem belediyemizin ismi olması hasebiyle hem de bundan 4 bin 600 yıl önce Çin’de dokumacılığına başlanan ipekböceğinin ürettiği yumuşak, parlak bir lif olan ipeğin çok kıymetli bir dokuma maddesi olması; üretimi, zarafeti ve asaleti yansıtması dergiye isim vermemizi sağladı. Siz değerli kadınlarımız için özel olarak hazırladığımız İpek Kadın dergimiz yine sağlıktan kadın haklarına, kültürel çalışmalardan burç yorumlarına ve pasta tariflerine kadar birbirinden farklı pek çok konuyu bulacağınız dopdolu bir içeriğe sahip” ifadelerine yer verdi.
Dergide ayrıca İpekyolu Belediyesinin kadın ve çocuklara yönelik hizmetlerinden uzman röportajlarına, çocuklar için eğitici oyun ve hikâyelerden bilimsel makalelere kadar güncel konular da yer alıyor.

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