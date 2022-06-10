Van'ın "kurbağa adamları" su altında zorlu görev yürütüyor

NECAT HAZAR - Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli "kurbağa adamlar", sorumluluk alanlarındaki illerin yanı sıra tecrübeleri sayesinde, ülkenin farklı bölgelerindeki su altı arama kurtarma çalışmalarına da katılıyor.

Ekip üyeleri, su altındaki zorlu görevlerine, her türlü iklim koşulunda düzenli şekilde antrenman ve dalış yaparak hazırlanıyor.

Geçen yıl Karadeniz'deki sel felaketinde bulunan Van'ın "kurbağa adamlar"ı son olarak Şırnak, Muş ve Dicle Nehri'ndeki boğulma olaylarında çalışma yürüttü.

Van Koruma Şube Müdürü Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Korkmaz, AA muhabirine, Sualtı Grup Amirliğinde 8 "kurbağa adam" ile 8 "gemi adamı"nın görev aldığını anlattı.

Van, Ağrı, Hakkari ve Iğdır'ın yanı sıra arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla diğer illerde de takviye olarak görev aldıklarını ifade eden Korkmaz, görevlerinin büyük bölümünü boğulma, sel felaketleri sonucu yaşanan olumsuzluklar, su ürünleri avcılığı denetimi ve devriye görevinin oluşturduğunu dile getirdi.

- "3 yılda 384 dalış görevi icra edildi"

Özellikle boğulma vakası ihbarlarında kişilere canlı ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Korkmaz, bunun için dalış malzemeleriyle ekiplerin sürekli hazır beklediğini ifade etti.

"Son 3 yılda 48 dalış görevi içerisinde 384 dalış icra edildi." diyen Korkmaz şunları söyledi:

"Boğulma vakalarında bu zamana kadar 21 ceset çıkarıldı. Van Gölü'nde göçmen kaçakçılığının önlenmesi, üreme döneminde inci kefali avcılığının engellenmesi, devlet büyükleri koruma tedbiri, deniz araçlarının denetimi ve su üstünde yürütülen deniz faaliyetleri için alınan güvenlik tedbirleriyle vatandaşın hizmetindeyiz. Yürüttüğümüz faaliyetle de son 2 yılda boğulma tehlikesi geçiren 68 kişiyi canlı olarak kurtardık."

Ekibin performans ve kabiliyetlerini koruyabilmek için düzenli olarak eğitim dalışı ve spor yaptığını aktaran Korkmaz şöyle devam etti:

"Van Gölü haricinde tüm Türkiye'de her türlü afet ve ihtiyaçta görev alıyoruz. Suyun derinliklerinde arama ve kurtarma faaliyetleri gerçekleştiren ekip bazen bir canı kurtarmaya çalışıyor, bazen de bir cesedi arıyor. Özelikle yaz mevsiminin gelmesiyle vatandaşlarımızın serinlemek için girdikleri sulara dikkat etmesi gerekiyor. Özelikle Van Gölü'ne serinlemek için bazı bölgelerde bilinçsizce giriliyor. Bir defasında Çarpanak Adası açıklarında şişme bir simitle mahsur kalan ve kurtardığımız genç bir kardeşimiz boynumuza atlayarak ağlayarak minnetini dile getirmişti. Halen de o kardeşimiz personelimizle görüşüp hasbihal edip hal hatır sorar bize bir hayat borçlu olduğunu her defasında dile getirir."

- "Akıntıya kapılan 4 kişiyi kurtardık"

Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri ile Sualtı Grup Amirliği Komiseri Mustafa Ali Adak da geçen yıl 20 metre boyundaki gezinti teknesine Van Gölü'nde batmak üzereyken müdahalede bulunduklarını ve 35 kişiyi tahliye ettiklerini anlattı.

Görevlerini hayatları pahasını yerine getirmeye gayret ettiklerini dile getiren Adak, "Aynı şekilde suda akıntıya kapılarak sürüklenen 4 vatandaşımızı kurtardık. İcra ettiğimiz tüm bu görevler esnasında ihtiyaç duyulan teknolojik ekipman araç gereçler envanterimizde mevcuttur. Bu ekipmanların arasında dalış ekipmanları haricinde su altı görüntüleme cihazı uzaktan kumandalı can simidi ve su altı intikal aracı gibi ekipmanlarımız da var." dedi.

Polis memuru Fatih Tadık da nehirde kaybolan birini aramanın, göl ve baraj göllerindeki vakalardan daha zor olduğunu ifade ederek "Çünkü göl ve barajlar durgun olduğu için nehir ve akarsulara göre bulunması daha kolay oluyor. Boğulma vakalarında yaş aralığı 15 ila 25. Bu da debisini ya da nasıl derinliğe sahip olduğunu bilmeden serinlemek için girildiğini gösteriyor. Biz kesinlikle gençlere yüzme bilmeyen yüzme bildiği halde debisini, yapısını bilmediği hiçbir suya girmemelerini tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

