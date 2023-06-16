Van’ın "Pamukkalesi" ile “Vanadokyası” misafirlerini ağırlıyor

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta olduğu gibi bu hafta da Van’ın ve ilçelerinin doğal güzelliklerini tanıtmaya devam ederken, bugünkü durakları Başkale ilçesi sınırları içerisinde bulunan Peribacaları ile travertenler oldu. Doğaseverlerin ilk durağı Başkale ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’ndeki "Vanadokya" adıyla ünlenene peribacaları oldu. Burada bol bol fotoğraf çeken doğaseverler daha sonra Pamukkale’yi andıran doğa harikası Başkale travertenleri oldu. Henüz çok fazla bilinmese de travertenlerin bulunduğu Dereiçi Mahallesi’nde yaşayanlar buranın da Pamukkale gibi hak ettiği ilgiyi görmesini istiyor.

Bu hafta da güzel bir etkinliğe imza atıklarını ifade eden Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi Mahmut Çelik, “Kulübümüzüm haftaki rotası Van’ın Başkale ilçesinde bulunan Peribacaları ile travertenler idi. 71 kişilik bir doğasever gurup ile bu tabiat güzellikleri gezilip görüldü. Katılımcılar Van’daki bu tabiat güzelliklerinin yeteri kadar değer görmediğinden ve yeterince tanıtılmadığı kanaatinde olduklarını ifade ettiler. Kendileri de Vadi Doğa Kulübü üyeleri olarak Van’daki gerek tarihi, gerek turistik ve gerekse doğal güzellikleri bu geziler, doğa yürüyüşleri, dağ tırmanışları gibi etkinliklerle fahri olarak yürüttüğümüzü, sosyal medyada yaptığımız paylaşımlarla kendi üzerimize düşeni karınca kararınca yerine getirmeye çalıştığımızı ifade ettik" dedi.

En iyi kalıcı eğitimin yaparak ve yaşayarak elde edildiğin altını çizen Çelik, “İnsanların doğa, çevre, yaşam kültürlerini geliştirmeleri için bu tür etkinliklere daha fazla iştirak etmeleri gerektiğini ifade ediyoruz. Biz bu spor ve geziler aracılığı ile çevremizi nasıl temiz tutacağımızı değil, nasıl kirletmeyeceğimizi aşılamaya çalışıyoruz. Kirlenmeyen, kirletilmeyen bir çevrenin temizlenmeye ihtiyacı olmayacağını, gelecek nesillere kirletilmemiş bir yaşam alanı bırakmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

