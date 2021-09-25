Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Akman, taşkın bölgesini inceledi

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilçede taşkından etkilenen mahallelerde incelemede bulundu.

Tuşba Kaymakamı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali İhsan Körpeş ile Seyrantepe, Altıntepe ve Abdurrahmangazi, Beyüzümü, İstasyon ve Şemsibey mahallelerini ziyaret eden Akman, sağanak sonrası derelerden taşan suyun zarar verdiği ev ve iş yerlerini inceledi.

Taşkından etkilenen vatandaşlarla da görüşen Akman, hasarın tespiti için belediye ekiplerine talimat verdi.

Akman, telef olan hayvanların bölgeden uzaklaştırılması ve yaşlı, hasta ile kimsesizlerin evlerinin de temizlenmesi için çalışma başlatıldığını belirterek, "Belediye olarak yaşanan taşkından dolayı vatandaşın yanındayız. Gece saatlerinden itibaren ekiplerimiz vatandaşımızın yanındadır. Bazı mahallelerimizde oluşan hasarın giderilmesi için çalışıyoruz. Yaraların sarılması için vatandaşımıza gereken desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.



