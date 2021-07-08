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Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

08.07.2021 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerini bu hafta da sürdürdü.

Cumhuriyet Caddesi'nde her hafta bir araya gelen 32 aile, "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde" ve "Çocuklarımızı istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyken 23 yaşında PKK'lı teröristlerce kandırılarak dağa götürülen Mikail Erdinç'in annesi Gevez Erdin, AA muhabirine, 7 yıldır çocuğundan hiçbir haber alamadığını söyledi.

Çocuklarına kavuşuncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirten Erdin, "Çocuğum avukat olacaktı, kandırıp dağa götürdüler. Ölü mü sağ mı bilmiyorum. Yıllardır onun acısıyla yaşıyorum. Buradan çocuğuma sesleniyorum, gel devletine teslim ol. Bizler de eylememize sonuna kadar devam edeceğiz. İnşallah en yakın zamanda evlatlarımıza kavuşacağız." dedi.

Çocuğu 9 yaşındayken dağa kaçırılan Eyüp Baran da "Çocuğum okula giderken kaçırıldı. Her yerde aradım ama çocuğumu vermediler. HDP'den habersiz kaçırılmadı, onların haberi vardı. Çocuklarımıza kavuşana kadar buradayız. Kimse korkmasın, tüm aileler seslerini yükseltsin. Sayımız daha da artarak devam edecek." şeklinde konuştu.

Bir süre önce evladına kavuşan ve annelere destek için eyleme katılan Atiye Dayan ise "7 aileyle başladık, sayımız her geçen gün artıyor. İnşallah tüm anneler evlatlarına en kısa zamanda kavuşur." ifadelerini kullandı.

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