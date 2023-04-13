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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önünde çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu

13.04.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde çocuklarına teslim olmaları için çağrı yaptı.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

Parti binası önündeki eylemlerini bu hafta da sürdüren aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu, parti yöneticilerine tepki gösterdi.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma Sancar'ın terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Evlatlarına kavuşma hayaliyle yaşadıklarını belirten Sancar, şöyle konuştu:

"Haklı mücadelemden asla vazgeçmeyeceğim. HDP bunu bilsin. İsmini Yeşil Sol Parti, ne yaparsa yapsınlar, nereye giderlerse gitsinler biz onların kapısındayız. Onların peşini bırakmayacağız, yakalarından düşmeyeceğiz. HDP çocuklarımızın katilidir. Çocuklarımızı kandırdılar, kaçırdılar. Küçük çocuklara silah veriyorlar. HDP, PKK'nın siyasi kolu, şehirdeki ayağıdır. Onlara yeter diyoruz. Çocuklarımızı versinler. Kızıma kavuşmak için her hafta buraya bir umutla geliyorum."

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Van eylem hdp

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