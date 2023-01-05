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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

05.01.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğlu 15 yaşındayken dağa götürülen Hüseyin Kipçak, AA muhabirine, 5 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Oğlunun lise 2. sınıfta okurken okul çıkışında kaçırıldığını ve bir daha dönmediğini anlatan Kipçak, şunları kaydetti:

"Çocuğuma kavuşmak için eyleme katıldım. İçim yanıyor, çocuğumdan haber alamıyorum. HDP'liler çocuklarını göndermezler, hep fakir fukaranın çocuklarını gönderiyorlar. Ölüme kadar da buradayım ve eyleme devam edeceğim. Çocuğuma kavuşsam da diğer aileler için burada olacağım. Bizi perişan ettiler, Allah da onları perişan etsin. Selahattin Demirtaş bir ay çocuklarını görmezse mutlaka diyecek ki ben çocuklarımı göremiyorum. Sen çocuklarını düşünüyorsan niye diğer çocukları düşünmüyorsun. Diyarbakır'daki eyleme de katıldım, burada da iki yıldır katılıyorum. Çocuğumu alana kadar da devam edeceğim."

Adana'da 17 yaşındayken kandırılarak dağa kaçırılan Gülcan Biçer'in yengesi Seda Biçer de Gülcan'ın ağabeyi Kutbettin Biçer'le eyleme katıldıklarını belirtti.

Biçer, şöyle konuştu:

"Daha 17 yaşında ve gencecikti. Akşam beraber yemek yedik. Sabah evden çıktı, bir daha haber alamadık. Her yerde aradık ama bulamadık. Onun dağa kaçırılmasından HDP sorumludur. Allah onları kahretsin. Anneler çok üzülüyor ama mutlaka kazanacağız. 2019'dan beri Adana'dan buraya gelerek eyleme katılıyoruz. Çocukların hepsi gelinceye kadar eyleme devam edeceğiz. Çok şükür devletimiz arkamızda, bize destek veriyor. Onlara duacıyız."

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Van eylem hdp

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İmsak
05:50
Sabah
07:17
Öğle
12:17
İkindi
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Akşam
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