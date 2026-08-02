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Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo ortaya çıktı!

Galatasaray, Rennes ile 3-3 berabere kalarak hazırlık kampındaki savunma sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 4 hazırlık maçının tamamında gol yedi.

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo ortaya çıktı!
Burak Kavuncu

Galatasaray'da yeni sezon öncesi savunmadaki alarm büyüyor. Sarı-kırmızılılar, hazırlık maçında Rennes ile 3-3 berabere kalırken, son 4 karşılaşmada kalesinde tam 9 gol gördü. Galatasaray'ın oynadığı dört hazırlık maçının tamamında gol yemesi dikkat çekerken, Rennes karşısında Esteban Lepaul'un hat-trick yapması da savunmadaki sorunları bir kez daha ortaya koydu.

RENNES KARŞISINDA DA KALESİNİ GOLE KAPATAMADI

Galatasaray da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo ortaya çıktı! 1

Galatasaray, Rennes karşısında Victor Osimhen'in 18. dakikadaki golüyle öne geçti. Ancak Fransız ekibi 27. dakikada Esteban Lepaul ile skoru eşitledi. İkinci yarıda Sara'nın 49. dakikadaki golüyle yeniden öne geçen sarı-kırmızılılar, Lepaul'un 58. ve 61. dakikalardaki gollerine engel olamadı.

LEPAUL'DAN GALATASARAY'A HAT-TRICK

Galatasaray da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo ortaya çıktı! 2

Rennes'in 25 yaşındaki forveti Esteban Lepaul, Galatasaray savunmasına zor anlar yaşattı. Fransız golcü, 27, 58 ve 61. dakikalarda ağları havalandırarak karşılaşmayı hat-trick ile tamamladı.

BARIŞ ALPER'DEN SON DAKİKA GOLÜ

Galatasaray, karşılaşmanın son bölümünde beraberlik için baskısını artırdı. Sarı-kırmızılılar, 90+4. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle skoru 3-3'e getirdi ve mücadele bu sonuçla tamamlandı.

SON 4 MAÇTA 9 GOL

Galatasaray da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo ortaya çıktı! 3

Galatasaray'ın hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar ise savunmadaki tabloyu net şekilde ortaya koydu:

Ümraniyespor 1-5 Galatasaray
Galatasaray 0-2 Monza
Galatasaray 0-3 Venezia
Galatasaray 3-3 Rennes

Sarı-kırmızılılar bu dört karşılaşmada 8 gol atarken 9 gol yedi. Ayrıca Galatasaray, şu ana kadar oynadığı tüm hazırlık maçlarında kalesini gole kapatamadı.

TRİBÜNLERDEN TRANSFER TEPKİSİ

Rennes'in attığı goller sonrası Galatasaray tribünlerinde transfer tepkisi de yükseldi. Taraftarlar, “Sabrımız taşıyor, transferler nerede?” tezahüratlarıyla yönetime mesaj gönderdi. Savunmadaki kırılgan görüntü ve yeni sezon öncesi transfer beklentisi, sarı-kırmızılı camianın gündemindeki en önemli başlıklardan biri haline geldi.

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