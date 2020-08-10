Vanlı atletler Trabzon’dan 5 madalyayla döndüler

Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan ve Trabzon’da yapılan U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonasına katılan Vanlı atletler 5 madalyayla kente döndüler.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcularından Nevin İnce 800 metrede 2.14’lük derecesiyle şampiyonluk ve 400 metrede de 57,74’lük derecesiyle birincilik madalyasının sahibi olurken, yarışmalarda Van’ı disk atma branşında temsil eden Hazal Durak birinci, Sudenaz Aktaş ikincilik madalyasının sahibi oldu. U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonası Erkekler Üç Adım kategorisinde ise mücadele eden Ali Nail Eker ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Trabzon’da yapılan U18 Bölgesel Atletizm Şampiyonasını değerlendiren Atletizm Antrenörü Münir Akkoyun, aldıkları başarıların kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi. İki sporcunun en yakın rakibine bile fark attıklarını vurgulayan Akkoyun, "İlimiz adına kazanmış olduğumuz 1 Türkiye şampiyonluğu, 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük dereceleri ile 1-2 Eylül 2020 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan U20 Balkan Milli Takım seçmelerinde ilimizi temsil etme hakkı kazandık. Yarışların genelinde iyi bir performans sergiledik ve sporcularımızın her biri elinden geleni fazlası ile yaparak farklı kategorilerde başarılar elde ettiler. İlimiz adına gelecek vaat eden sporcularımızın her biri katıldıkları il, bölge ve Türkiye şampiyonası gibi yarışmaların sonucunda elde etmiş oldukları böylesi başarılı sonuçlarla federasyon yetkilerimiz tarafından takdir görerek başarı dilekleri aldı. Sporcularımız ile her gün performans ve özel olarak ilgilenip, antrenmanlarını da bizzat yakından takip ediyoruz. Sporcularımızın almış oldukları dereceler bizler için gerçekten çok sevindirici oldu. Umarız bu güzel başarılarımızı ileriki günlerde katılacağımız U20 Balkan Milli Takım seçmelerinde daha başarılı dereceler elde ederek ilimizden daha çok bahsettireceğimize inanıyoruz. İlimizde atletizm branşına vermiş olduğu desteklerden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

