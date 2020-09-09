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Vanlı dağcıların Ağrı Dağı’nda çöp tepkisi

VAN HABERLERİ  | 09.09.2020 11:45 | Son Güncelleme

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, tırmandıkları Ağrı Dağı’nda karşılaştıkları çöplerden dolayı hem tepki gösterdiler hemde çöpleri topladılar.Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Ömer Demez başkanlığında 12 kişilik ekiple Ağrı Dağı’na tırmandılar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, tırmandıkları Ağrı Dağı’nda karşılaştıkları çöplerden dolayı hem tepki gösterdiler hemde çöpleri topladılar.
Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Ömer Demez başkanlığında 12 kişilik ekiple Ağrı Dağı’na tırmandılar. Buzul kısmında 4200 metre kamp alanına gelene kadar bölgede gördükleri manzaraya karşı şaşkınlıklarını ve kızgınlıklarını gizleyemediler. Çöpleri kayaların arasında saklayarak kamufle edenlere tepki gösteren Vanlı dağcılar, tırmanma öncesi bölgede çöp temizliği yaptılar.
Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Ağrı Dağı tırmanışı sırasında çöp yığınları ile karşılaştıklarını söyledi. Dağcıların kendilerine, insanlara, doğaya saygılı olan insanlar olduğunun altını çizen Demez, “Dağcılara özenen kendilerini bilmez dağcı geçinen, doğaya çöp bırakan kendilerine, insanlara, doğaya ve çevreye saygısı olmayan zavallı olanlar var. Özellikle Ağrı Dağı çöp alanına dönmüş. Biz Vadi Doğa Sporları Kulübü bu konuya dikkat çektik defalarca. Bu seferki tırmanışımızda Ağrı Dağı buzul kısmından 4200 metre kampına kadar olan güzergahı çöp toplamayı kararlaştırdık. Bu vesileyle bir tırmanış gerçekleştirdik. Ekip olarak buzul kısmından 4200 metrelik kampına kadar güzergah boyunca çöpleri topladık. Fakat kendini bilmez bazı zavallılar çöpleri kayaların arasında saklayarak kamufle etmişlerdir. Görebildiğimiz bütün çöpleri topladık. 4200 metre kampına getirdik katırcıların aşağıya getireceği diğer çöplere dahil ettik” dedi.

“Doğa evimizdir kimsenin kirletmeye hakkı yoktur”
Demez, “Dağcı, kendisine, insanlara, insanlığa, doğaya çevreye saygılı olan insanlardır. Bir de dağcılara özenen gittikleri yerleri kirleten çöp bırakan kendilerine insanlara doğaya çevreye saygısı olmayan zavallı olanlar var dikkat etmek lazım. Lütfen iki kesimi birbirine karıştırmayın. Doğaya sahip çık. İnsan olmasa bile doğa mükemmel yaşar. Fakat doğa olmadan insanın yaşama şansı yoktur” diye konuştu.

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