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Vanlı eskrimciden 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası

VAN HABERLERİ  | 05.11.2020 09:46 | Son Güncelleme

Türkiye Eskrim Federasyonu 2020 yılı faaliyet programı kapsamında Konya’da yapılan Veteranlar Türkiye Şampiyonasına Van’dan ilk kez katılım sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Takımı sporcusu Aziz Saydut, zorlu şampiyonanın V1 Erkekler Kılıç ve Flöre kategorilerinde 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazandı.Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 28-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Konya Spor ve Kongre Salonunda Ankara, Antalya, Denizli, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Van, Konya, Mersin ve Trabzon illerinden toplam 161 eskrimcinin kürsü mücadelesi verdiği Veteranlar Türkiye Şampiyonasında Van’ı temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Takımı sporcusu Aziz Saydut, zorlu şampiyonanın V1 Erkekler Kılıç ve Flöre kategorilerinde 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazandı.Yapılan ödül töreni sonrası Türkiye üçüncülük madalyasını kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Vanlı eskrimci Aziz Saydut, “Geçen hafta 4 sporcumuzun da katılımıyla Adıyaman’da düzenlenen U12 Kılıç Açık Turnuvasında ilimize eskrim branşında 2 ikincilik ve 1 üçüncülük derecesi ile dönmenin mutluluğunu yaşarken, bugün de Konya’da yapılan Veteranlar Türkiye Şampiyonası V1 Erkekler Kılıç ile Flöre kategorilerinde 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası ile dönmenin çifte mutluluğunu yaşıyoruz.

Vanlı eskrimciden 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası

Türkiye Eskrim Federasyonu 2020 yılı faaliyet programı kapsamında Konya’da yapılan Veteranlar Türkiye Şampiyonasına Van’dan ilk kez katılım sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Takımı sporcusu Aziz Saydut, zorlu şampiyonanın V1 Erkekler Kılıç ve Flöre kategorilerinde 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazandı.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Eskrim Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 28-31 Ekim 2020 tarihleri arasında Konya Spor ve Kongre Salonunda Ankara, Antalya, Denizli, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Van, Konya, Mersin ve Trabzon illerinden toplam 161 eskrimcinin kürsü mücadelesi verdiği Veteranlar Türkiye Şampiyonasında Van’ı temsil eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eskrim Takımı sporcusu Aziz Saydut, zorlu şampiyonanın V1 Erkekler Kılıç ve Flöre kategorilerinde 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası kazandı.
Yapılan ödül töreni sonrası Türkiye üçüncülük madalyasını kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Vanlı eskrimci Aziz Saydut, “Geçen hafta 4 sporcumuzun da katılımıyla Adıyaman’da düzenlenen U12 Kılıç Açık Turnuvasında ilimize eskrim branşında 2 ikincilik ve 1 üçüncülük derecesi ile dönmenin mutluluğunu yaşarken, bugün de Konya’da yapılan Veteranlar Türkiye Şampiyonası V1 Erkekler Kılıç ile Flöre kategorilerinde 2 Türkiye üçüncülüğü madalyası ile dönmenin çifte mutluluğunu yaşıyoruz. Van’da yeni ve farklı bir branş olan eskrimde geçen hafta Adıyaman’dan 2 ikincilik ve 1 üçüncülük derecesiyle bu hafta ise 2 farklı kategoride Türkiye üçüncülüğü derecesi ile döndük” dedi.
Van’da eskrim branşında son bir yıl içerisinde aktif olarak çalışmalara başladıklarını ifade eden il temsilcisi ve sporcusu Aziz Saydut, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün büyük destekleriyle bu branşımızı insanlara tanıtıp sporcularımız ile katıldığımız ilk şampiyonada elde ettiğimiz derecelerimizle Van’ımızın gururu olmaya devam edeceğiz. Farklı kategorilerde Türkiye dereceleri elde ederek hem ilimize hem bizlere bu sevinci yaşatan tüm sporcularımızı bir kez daha yürekten kutluyorum. Federasyonumuz tarafından ileriki zamanlarda düzenlenecek olan eskrim müsabakalarından sporcularımızın daha iyi derecelerle ayrılacaklarına sonuna kadar inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle il temsilciliği ve sporculuğunu büyük bir zevkle yaptığım eskrim branşının Van’da bu denli yaygınlaşmasını ve bu güzel başarılara imza atmamızda her zaman desteklerini hissettiğimiz, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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