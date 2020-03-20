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Vanlı itfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

VAN HABERLERİ  | 20.03.2020 23:56 | Son Güncelleme

Vanlı itfaiyeciler işyeri önünde sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısının ardından dün tüm Türkiye saat 21.00’de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından yükselen alkışlar bugün de devam etti.

Vanlı itfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Vanlı itfaiyeciler işyeri önünde sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın çağrısının ardından dün tüm Türkiye saat 21.00’de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından yükselen alkışlar bugün de devam etti. Kampanya kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, saat 21.00’da çalıştıkları kurumun bahçesine çıkıp vatandaşlara seslenerek, "Biz sizin için buradayız. Lütfen sizde sağlığınız içinden evde kalın" deyip sağlık çalışanlarına destek için alkış tutup itfaiye araçları sirenlerini çalarak destek verdiler.

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