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Vanlı öğrenci ve öğretmenlerden sağlık çalışanları için teşekkür klibi

22.01.2021 12:30 | Son Güncelleme:
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Van’ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları için hazırladıkları klip büyük ilgi gördü.Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüsle mücadele devam ederken, en fazla yükü omuzlayan sağlık çalışanları ise gece gündüz demeden hizmet vermeye devam ediyor.

Van’ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, pandemiyle mücadele eden sağlık çalışanları için hazırladıkları klip büyük ilgi gördü.
Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran korona virüsle mücadele devam ederken, en fazla yükü omuzlayan sağlık çalışanları ise gece gündüz demeden hizmet vermeye devam ediyor. İpekyolu ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri de sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısında bulunarak, sağlık çalışanlarına moral desteği vermek için bir klip hazırladı. Görev başındaki sağlıkçıların fotoğraflarıyla da desteklenen ve ‘İsimsiz Kahramanlar’ ismi verilen klipte önemli mesajlar veriliyor. Öğretmen ve öğrenciler, sağlık çalışanlarına yönelik destek ve minnettarlıklarını dile getirdiği klipte Okul Müdürü Zeynel Abidin Akkuş da bir konuşma yapıyor. Korona virüs salgınında en önde sağlık çalışanlarının mücadele verdiğini ve vermeye devam ettiğini söyleyen Zeynel Abidin Akkuş, “Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ailesi olarak gerçek ve gizli kahramanlara teşekkür etmeyi borç bildik. Bu bilinç ve şükranla sağlık çalışanlarının yanında olduğumuzu ve dualarımızda onlara yer verdiğimizi hissettirmek için bir teşekkür klibi hazırladık. Sağlık çalışanlarının kararlı mücadelesi sayesinde bu virüsten en yakın zamanda ve en az kayıpla kurtulacağımıza inanıyoruz. Yaptığınız cansiperane çalışmalarınız için minnettarız. Teşekkürler saplık çalışanları. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

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