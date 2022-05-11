Vanlı öğrenciler Erçek Gölü'nde konaklayan flamingoları gözledi

Van'da "Dünya Göçmen Kuşlar Günü" kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, teleskopla kuş gözlemi yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü, Karagündüz İlk ve Ortaokulu ile Niyazi Türkmenoğlu Anadolu Lisesi öğrencilerini, yüzlerce kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü havzasına götürdü.

Burada teleskop ve dürbünle havzada konaklayan kuşları izleme fırsatı bulan öğrencilere, görevliler tarafından göçmen kuşlarla ilgili bilgiler verildi.

- Avcıların vurduğu kartal özgürlüğüne kavuştu

Daha sonra Hakkari'de bilinçsiz avcılar tarafından vurulan ve YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edilen orman kartalı, öğrencilerin de katıldığı etkinlikle doğaya salındı.

Öğrencilerin meraklı bakışları arasında alana getirilen kartal, uzun süren tedavinin ardından özgürlüğe kanat açtı.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, "Dünya Göçmen Kuşlar Günü" etkinliği kapsamında öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinlikte çocukların doğal hayatı öğrenme imkanı buluğunu belirten Aslan, "Etkinlikte hem sulak alanların önemini hem de ekolojik dengenin devam etmesi için göçmen kuşların yararlarını anlattık. Çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla tedavi ettiğimiz bir kuşu da doğaya saldık. Genellikle kırsal okullardan gelen çocukların doğaya karşı daha duyarlı olduğunu tespit ettik bu da bizi sevindirdi." ifadelerini kullandı.

Karagündüz Ortaokulu öğretmenlerinden Didem Yaşar ise "Bugün buraya göçmen kuşları gözleyebilmeleri için çocuklarımızı getirdik. Çok faydalı bir etkinlik oldu. Göçmen kuşların buralara gelmesi bizi mutlu ediyor. Biz de flamingo ve farklı kuş türlerini yakından gördüğümüz için çocuklar kadar mutu olduk. Çocuklar, kitaplardan ya da televizyonlardan gördükleri kuşları yakından görme imkanı buldu." diye konuştu.

Öğrenciler ise ilk defa flamingoları yakından görmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Etkinlik belediye tarafından aşure dağıtılması ve öğrencilerin çevre temizliği yapmasıyla sona erdi.

