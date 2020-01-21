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  4. Vanlı ressam süs kabağından gece lambası yapıyor

Vanlı ressam süs kabağından gece lambası yapıyor

VAN HABERLERİ  | 21.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

Van’ın Erciş ilçesinde süs kabağından gece lambası yaparak geçimini sağlamaya çalışan Ressam Aydın Duman, sanatseverlerden ilgi bekliyor.İlçede daha önceden oto boyasından telis üzerine yaptığı resimlerle gündem oluşturan Ressam Aydın Duman, şimdi de tarlasında yetiştirdiği süs kabaklarını atölyesinde çeşitli motiflerle süsleyerek gece lambasına dönüştürüyor.

Van’ın Erciş ilçesinde süs kabağından gece lambası yaparak geçimini sağlamaya çalışan Ressam Aydın Duman, sanatseverlerden ilgi bekliyor.
İlçede daha önceden oto boyasından telis üzerine yaptığı resimlerle gündem oluşturan Ressam Aydın Duman, şimdi de tarlasında yetiştirdiği süs kabaklarını atölyesinde çeşitli motiflerle süsleyerek gece lambasına dönüştürüyor. El emeği güz nuru dökerek hazırladığı birbirinden değişik eserlerini vatandaşların hizmetine sunun Aydın Duman, sponsor bulduğu takdirde yaptığı çalışmaları daha da geliştireceğini belirtti. Süs kabaklarını değişik motif, manzara ve hayvan figürleri ile süsleyen Duman, amacının Van’ın ve Erciş’in tarihi ve kültürel güzelliklerini eserlerine yansıtarak memleketini dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün silüetini de süs kabağının üzerine işlemeyi başaran 60 yaşındaki Aydın Duman, 9 yaşından beri resim sanatıyla uğraştığını ve ilgililerden yardım ve destek beklediğini ifade etti.
Vatandaşlar ise, Ressam Aydın Duman’a maddi destek sağlanması durumunda daha değişik fikirlerle resim sanatına yön vereceğini belirttiler.

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