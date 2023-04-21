Vanlılar bayram namazı için camilere akın etti

Bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın eden Vanlılar, daha sonra vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Kılınan bayram namazının ardından Edremit ilçesindeki Hacı Ömer Şabaniye Merkez Camii’nde, cami imam hatibi tarafından bayram hutbesi okundu. Okunan hutbede; neşe, huzur ve kardeşliğin doruğa çıktığı Ramazan bayramının idrak edildiği belirtildi. Hutbenin devamında, bayramların sevgi ve saygının, ülfet ve muhabbetin, şefkat ve merhametin, vefa ve sadakatin zirve yaptığı günler olduğu kaydedildi.

Hutbeden sonra saf tutan cami cemaati birbirleriyle salavatlar eşliğinde kucaklaşarak bayramlaştı. Camiden çıkan vatandaşlar daha sonra vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

