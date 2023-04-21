YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Vanlılar bayram namazı için camilere akın etti

Vanlılar bayram namazı için camilere akın etti

21.04.2023 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın erken saatlerinde camilere akın eden vatandaşlar, salavatlar eşliğinde birbirleriyle bayramlaştıktan sonra mezarlıkları ziyaret etti.

Bayram namazı için sabahın erken saatlerinde camilere akın eden Vanlılar, daha sonra vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti. Kılınan bayram namazının ardından Edremit ilçesindeki Hacı Ömer Şabaniye Merkez Camii’nde, cami imam hatibi tarafından bayram hutbesi okundu. Okunan hutbede; neşe, huzur ve kardeşliğin doruğa çıktığı Ramazan bayramının idrak edildiği belirtildi. Hutbenin devamında, bayramların sevgi ve saygının, ülfet ve muhabbetin, şefkat ve merhametin, vefa ve sadakatin zirve yaptığı günler olduğu kaydedildi.

Hutbeden sonra saf tutan cami cemaati birbirleriyle salavatlar eşliğinde kucaklaşarak bayramlaştı. Camiden çıkan vatandaşlar daha sonra vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van’da Arefe günü şehitlik ve mezarlıklar doldu taştıVan’da Arefe günü şehitlik ve mezarlıklar doldu taştı
Mersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldıMersin'de 2 kapkaççı kaldırımda yürüyen kadının elindeki cep telefonunu çaldı
Ankara’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralıAnkara’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 11 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Van

Van Namaz Vakitleri 21 Nisan Cuma

İmsak
03:47
Sabah
05:16
Öğle
12:10
İkindi
15:54
Akşam
18:55
Yatsı
20:18

Van Nöbetçi Eczaneler21 Nisan Cuma

Öznur eczanesi
Ozalp
Gültepe eczanesi
Ipekyolu
Gülseven eczanesi
Ipekyolu
Burak eczanesi
Catak
Deva eczanesi
Ercis
Deniz eczanesi
Ipekyolu
Şifa eczanesi
Gurpinar
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

Görenler gerçek olduğuna inanamadı! Bir bakan bir daha baktı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Hasta yatağında paylaştı! Sağlık durumunu anlattı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... Hem kaliteli hem havalı moda ürünlerinde fırsat

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Taciz anları saniye saniye kamerada! Yaklaşıp cinsel organını gösterdi

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Adidas Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısında 360 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.