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Vanlılar inci kefalinin göç yolculuğunu ilgiyle izliyor

VAN HABERLERİ  | 06.06.2020 13:56 | Son Güncelleme

Vanlılar inci kefalinin göç yolculuğunu ilgiyle izliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal hayatla normale dönüş sürecine geçilmesiyle hafta sonunu fırsat bilen Vanlılar, Erciş ilçesinde inci kefalinin göç yolculuğunu takip etti.

Yöre halkı, her yıl 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek ziyaretçilere görsel şölen sunan inci kefalinin göçünü yeniden izleme fırsatı buldu.

Kovid-19 kapsamında normal hayata geçilmesiyle sabah ilçedeki Balık Bendi Mesire Alanı'na gelen vatandaşlar, burada piknik yaptı, inci kefalinin göç yolculuğunu izledi.

Yeni evlenen bazı çiftler de düğün fotoğrafını balık bendinde çekerek en mutlu anlarını ölümsüzleştirdi.

Vatandaşlardan Betül Kurt, inci kefalinin yolculuğuna hayran kaldığını ve ilk defa martıların balık yediğini burada gördüğünü söyledi.

Hafta sonu tatilini değerlendirmek için bölgeye geldiklerini ifade eden Kurt, "Salgın nedeniyle uzun bir süredir evdeydik. Buralar gezilecek, görülecek çok güzel yerler. Harika bir piknik yapıyoruz. Herkes gelip buraları görmeli." dedi.

Yöre halkından Burak Demir de fotoğrafçı arkadaşlarıyla inci kefalinin göç yolculuğunu ölümsüzleştirmek için geldiklerini belirterek, "Bu hafta sonu burada kamp yapmayı düşünüyoruz. Bence bu süreçte doğa da biraz kendine geldi, yeşillendi. Normalleşme ile biz de ilk hafta sonumuzu burada değerlendirmek istedik." ifadelerini kullandı.

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