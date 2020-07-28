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VANPAD basınla bir araya geldi

VAN HABERLERİ  | 28.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD) üyeleri, gazetecilerle bir araya geldi.Van’da yeni hizmete açılan Kuşhane Yöresel Ev Yemeklerinde gazetecilerle bir araya gelen VANPAD Başkanı Nurullah Kaplan, çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

VANPAD basınla bir araya geldi

Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği (VANPAD) üyeleri, gazetecilerle bir araya geldi.
Van’da yeni hizmete açılan Kuşhane Yöresel Ev Yemeklerinde gazetecilerle bir araya gelen VANPAD Başkanı Nurullah Kaplan, çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Van’ın yöresel lezzetlerini hem yurt içi hem de yurt dışında tanıttıklarını aktaran Kaplan, “Van Aşçılar ve Pastacılar Derneği, Van için ciddi bir kuruluş. Bundan 6 yıl önce derneği kurduğumuz zaman bizi çok eleştirenler olmuştu. Ama bugün bu dernek sayesinde Van’da yöresel yemekler üzerine ciddi çalışmalar oldu. Şu ana kadar çok önemli yol kat ettik. Şu ana kadar Van yöresine ait 8 yemeğin tescilini aldık. Bu da derneğin sayesinde oldu. Bizi eleştirenler de oldu ama biz dernek olarak pes etmedik. Daha ileriye gitmek istiyoruz” dedi.
Van Valiliği başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla ciddi görüşmeler halinde olduklarını belirten Kaplan, “Van’da neden bir akademik mutfağımız olmasın? Neden Van yöresine ait bir yemek mutfağı müzesi olmasın? Konularında ciddi çalışmalarımız var. Ancak bu çalışmalarımızı pandemi nedeniyle şimdilik askıya aldık. İnşallah ileriki süreçte tekrar çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Doğu Anadolu Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (DOĞAPAFED) Başkanı Ali Geyik ve VANPAD Kadın Kolları Başkanı Fatoş Sağlam’ın da birer selamlama konuşması yaptığı program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

VANPAD basınla bir araya geldi

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