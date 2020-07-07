Vanspor’da maddi sıkıntı

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk, kulübün maddi anlamda zor durumda olduğunu ifade ederek, 8 Ağustos’ta yapılacak kongrede aday olmayacaklarını ifade etti.

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk, kentteki ulusal ve yerel basın mensuplarıyla düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 2017-2018 sezonunun devre arasında kulübün başına geldiklerini belirten Başkan Yenitürk, “Geldiğimizde kulübün durumu iyi değildi. Ciddi sıkıntıları vardı. Göreve geldiğimizde takım Antalya kampındaydı ve bünyesinde 6-7 futbolcu kalmıştı ve hocamız da yoktu. Gelir gelmez bu sıkıntılarla uğraştık. Ligden düşmemek için mücadele ederken sezonu 7’nci sırada tamamladık. Yarı devredeki çalışmalarımızın sonucu 2018-2019 yılı için güzel bir hazırlık yaptık. Yönetimimizle birlikte odaklandık. Şehrimizle, taraftarımızla, basın mensuplarıyla, iş adamlarıyla, valimizle, belediyelerimizle bütünleşerek yıllar sonra 3. Lig’den 2. Lig’e çıkarak şampiyonluk yaşadık” dedi. “2. Lig’e çıkmamızın ilk senesini plaf-off potasında bitirmek bir başarıdır”

Bu yıl da şampiyonluk üzerine güzel bir takım kurduklarını ancak takım içerisinde bazı olumsuzluklar yaşandığını ifade eden Yenitürk, “Temennimiz, bu dönem direkt şampiyon olmaktı veya mutlaka bir play-off oynamaktı. Şampiyonluk üzerine güzel bir takım kurmuştuk. Ama her zaman istediğiniz gibi olmuyor. İşler bazen kulüp içindeki, futbolcular arasındaki maddi sıkıntılardan dolayı düzgün gitmiyor. Bundan dolayı başaramadık. Ama ne olursan olsun 2. Lig’e çıkmamızın ilk senesini play-off potasında bitirmekte bir başarıdır. Tabi şehrimiz, şampiyonluklara susadığı için hep şampiyonluk bekliyordu. İnşallah bundan sonraki dönemler için diyoruz. Ben bu anlamda bize yardımcı olan, destek veren, yanımızda olan başta valilerimiz, Kolordu Komutanımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, Van Ticaret Borsası Başkanımız, Van’daki iş insanlarımız, Edremit Belediye Başkanımız, basın mensupları, yaz-kış demeden bizleri içeride ve dışarıda yalnız bırakmayan cefakar taraftarlarımıza ve özellikle yönetimime teşekkür ediyorum. Bu başarı hepimizin başarısıdır” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında kongre tarihine de değinen Başkan Yenitürk, “Bilindiği gibi bu yıl olağan kongremiz vardı ama kongremiz korona virüsten dolayı ertelendi. 8 Ağustos’ta inşallah kongremizi yapacağız. Bu kongrede yine yönetim kurulumuzun almış olduğu karar sonucu bizler aday olmayacağız. Buraya kadar Van’a, Vanspor’a bir şeyler katabildiysek ne mutlu bizlere. İnşallah bundan sonra gelecek olan yönetimdeki arkadaşlarımız Vanspor’u biraz daha ileriye götürür. Yine bizler yönetim olarak elimizden ne geliyorsa, onların yanında yer alacağımıza, yardımcı olacağımıza söz veriyoruz” diye konuştu.

"Bu gelirle takımın ayakta durma şansı çok zor"

Kulüp giderlerinin aşırı derecede yüksek olduğuna vurgu yapan Yenitürk, sözlerine şöyle devam etti:

“2. Liglerde en düşük futbolcu ücreti 250 bin TL, bu rakamlar 600-700-800 bin TL’ye kadar gidiyor. Fakat bizde en düşük futbolcumuz 250, en yüksek futbolcumuz da 500 bin TL civarındadır. Bunun ortalamasını aldığımız zaman 350 bin TL futbolcu başına transfer maliyeti çıkıyor. Bir takımda 18 futbolcu ile sahaya çıkma zorunluluğunuz vardır. 4 tane de yedek futbolcunuz olduğu zaman 22 futbolcu mecburen kulübün bünyesinde tutmak zorundasınız. 22 futbolcu üzerinden hesapladığımız zaman 7 milyon 700 bin TL sadece futbolcuların transfer bedelleridir. Bizim yılda ortalama 40 maçımız var. 34’ü lig, 6’sı da kupa maçıdır. Kupa maçları 8’e de çıkabiliyor. 40 maçtan sadece 16 maçını kazanırsanız, 1 milyon 100 bin TL futbolcuların primi tutuyor. Bu prim bizim belirlediğimiz bir prim değil. 2. Liglerdeki kulüplere bakarak, onlardan sorarak ortalamasını alıyoruz. 40 maçın 20 deplasmanı var. 20 deplasmanımız ortalama 800 bin TL civarındadır. Çalıştırdığımız personellerin asgari ücret gideri 70 binin üzerindedir. Vanspor’a bu yıl 12 bin TL’ye bir otobüs kiraladık. Şoförün sigortası, vergisi ve yakıtıyla birlikte kulübe 15 bin TL maliyeti var. Doğalgaz, elektrik ve su için ortalama aylık 35 bin TL gider var. Bunları üzerimize abone yaptığımız zaman 25-30 bin TL civarında depozito yatırmamız lazım. Altyapının aylık giderleri 10 bin TL’dir. Deplasman giderleri 20 bin TL’dir. Bunlarla beraber aylık giderimiz 200 bin TL’yi geçiyor. Kulübün 10 aylık gideri ortalama 2 milyon civarındadır. Bir yıllık giderin toplamı 12,5 milyonu buluyor. Bunun birde teknik heyeti var. Ne kadar ucuz bir teknik heyet getirirseniz getirin yıllık giderleri sezon sonuna kadar 500 bin TL’dir. Hastanelere, ameliyatlara, medikal malzemeye, röntgen gibi giderlere 100-150 bin TL civarında para verdik. Tesisimizin, yatakhanelerimizin giderleri var. Kulübümüzün kabataslak 13 milyon TL gideri var. TFF’den gelen en fazla para 2 milyon 800 bin TL civarındadır. Bunun tamamı da Vanspor’a gelmiyor. Bu ödenmesi gereken para fakat biz her maç ortalama 5 bin lira, 10 bin lira, 15 bin lira ceza yiyoruz. Bu cezalarımız toplanıyor, federasyon yılda 2-3 kez ödeme yapıyor. Bu ödemelerde bu cezalardan dolayı kesiliyor. Futbolcularla, hocalarla, esnafla, geçmişten gelen cezalar var. Geçtiğimiz yıl 350 bin TL civarında para bunlardan dolayı kesildi. Valimizin desteği, sponsor desteği, iş adamlarımızın desteğini de toplayacak olursak bu para 5 milyon 600 bin TL civarında tutuyor. Mevcut gelirlerle takımın ayakta durma şansı çok zor. Bu gider bizleri de aşar. Bizlerinde bu şartlarda aday olma şansımız olmuyor. İnşallah ilin mülkü amirleri, siyasileri, iş adamlarımız bu işe el atarlar, destek olurlar, Vanspor’u mağdur etmezler, ortada bırakmazlar. Çünkü çok kısa bir sürece girdik. Pandemiden dolayı kongrelere ara verildi. Aslında şu anda maçlar bitmiş, transferler başlamıştı. Ama geciktiğinden dolayı beklemededir. Ağustos’un 8’inde yapılacak kongreden sonra ez fazla 20 gün, 1 ay bir transfer süreci kalıyor. Bundan dolayı inşallah Vanspor’umuzu yalnız bırakmazlar ve Vanspor’umuza sahip çıkarlar. Biz bugün istifa etmiyoruz. Süreci sonuna kadar da devam ettiriyoruz. Kongre günü de inşallah alnımızın akıyla hesaplarımızı devredeceğiz. Ondan sonra da bize ne düşüyorsa bir iş adamı olarak, eski yönetici olarak, bir Vansporlu olarak, bir Vanlı olarak yine Vanspor’umuzun yanında olacağımıza tekrar söz veriyoruz.”

“Kulübü devraldığımız zaman 5.5 milyon TL borç vardı”

Kulübün 11 milyon 281 bin TL borcu olduğunu belirten Başkan Yenitürk, “Bizler kulübü devraldığımız zaman zaten 5.5 milyon TL borcu vardı. O tarihte piyasa borcu 1,5 milyondu. Şu anda piyasa borcumuz 580 bin TL civarındadır. 1 milyon borcu ödedik. Şu anda futbolcu alacaklarımız 2 milyon 290 bin TL’dir. SGK ve vergi borçlarımız biz aldığımız zaman 2,5 milyon civarındaydı. Bizim dönemin SGK vergi borcu yoktur. Hele üstelik fazlasını ödemişiz. Şu anda 2 milyon 200 bin TL güncel sigorta vergi borcu vardır. Tabi bu 13 yıl içerisinde olan borçtur. Bu borç 3 kez yapılandırılması bozulduğundan dolayı biz bu sefer taksit yapabilmek için SGK’ya 7 tane iş makinemizi ipotek verdik. Vergi dairesine de 5 tane aracımızı ipotek verdik. Ancak bu şekilde taksitlendirme yapabildik. Taksitleri ödeyemediğimiz için bu taksitlendirmede bozuldu. Şimdi SGK borcunun tamamının kapatılması gerekiyor. Muhasebe, avukat, teknik heyet, çalışanların alacağını hesapladığımız zaman 276 bin TL bir borç vardır. Kulübümüzü dava eden, bizden önce ve şimdi borçların tamamı 783 bin TL’dir. Bunun çoğu bizden önceki davalardır. 2 tanesi sonuçlanmıştı ve biz bunun ödemesini yaptık. Geri kalanlarda halen devam ediyor. 5 milyon 144 bin TL’de ben kendi cebimden harcamışım. Bununla birlikte 11 milyon 281 bin TL şu anda kulübümüzün borcu var. Yani kısacası almış olduğumuz 5,5 milyon borç vardı, bunu düştüğümüz zaman sadece bizim kendi cebimizden harcadığımız bir para var. Başka da bir borcumuz görünmemektedir” ifadelerini kullandı.

Vanspor FK Kulübü Başkan Yardımcısı Adnan Bayram, kulüp yöneticilerinden Ömer İnanç ve Oktay Okay’ın da yer aldığı toplantı soru cevap ile sona erdi.

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