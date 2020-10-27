VANTB’den bölge hayvancılığı için büyük hamle

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen protokolle Bostaniçi Mahallesi’nde bulunan canlı hayvan pazarı, 20 yıllığına Van Ticaret Borsasına (VANTB) devredildi.

İpekyolu ilçesinde bulunan ve Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı, düzenlenen protokolle Van Ticaret Borsasına devredildi. Van Büyükşehir Belediyesinde gerçekleşen imza törenine Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, Meclis Başkanı Muzaffer Bilen ve borsa yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Devir törenin ardından konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, pazarın işletmesinde Van Ticaret Borsasına gereken desteği vereceklerini ifade etti.

Vali Mehmet Emin Bilmez’in ardından söz alan Başkan Süer, bölge üreticilerine hizmet etmek için göreve geldiği günden beri ekibiyle birlikte canla başla çalıştıklarını vurgulayarak, amaçlarının Van halkına layık olduğu en iyi hizmeti sunmak olduklarını belirtti. Süer, "Bölge hayvancılığının gelişimine katkı sunacak canlı hayvan pazarı profesyonel bir ekibin kontrolünde, en hijyenik koşullarda, çağın gereklerine uygun biçimde işlemeye devam edecektir. Bu süreçte verdiği destek ve gösterdiği yakın ilgisi nedeniyle Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’e, borsa yönetimimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Van halkının ve çiftçilerimizin yararına olacak proje ve çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Protokol töreni tarafların imzası ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

