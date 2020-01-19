VAR uyardı, Galatasaray'ın golü geçerli sayıldı

Süper Lig'de Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor'u ağırladığı maçın ilk yarısında sarı-kırmızılıların ilk golü önce yardımcı hakemin kararıyla iptal edildi, sonra VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı.
Karşılaşmanın 26. dakikasında Marcelo Saracchi sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı, ceza sahasında Emre Akbaba gelişine bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Emre Akbaba gole sevinirken, yardımcı hakem bayrağını kaldırdı ve pozisyonun ofsayt olduğunu belirtti.
VAR'dan gelen uyarı sonrası orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdüğünü çaldı ve santra noktasını gösterdi. Bu kararının ardından Galatasaraylı futbolcular ve taraftarlar büyük bir sevinç yaşadı.
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